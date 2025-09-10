Actualidad

¿La Selección Colombia clasificó porque hay un gobierno de izquierda? La afirmación de Benedetti

La Selección Colombia le ganó a Venezuela, pero, ¿tendría que ver algo con el gobierno?

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Cortesía MinInterior.

Colombia está feliz con la clasificación de la Selección al Mundial 2026, y con el triunfo ante Venezuela, en un marcador que finalizó con un 6-3.

Toda Colombia está celebrando el triunfo, y los funcionarios del gobierno Petro no se podían quedarse atrás. Tanto así que el ministro Armando Benedetti aseguró que con la derecha nunca hubiéramos podido ir al Mundial.

