Colombia no prestará el territorio para una invasión: Petro ante amenaza en Venezuela

El presidente Gustavo Petro arribó este martes a Manaos, Brasil, junto a la canciller Rosa Villavicencio, para participar en la inauguración del centro de cooperación policial de la Amazonía.

Durante el evento, liderado por el presidente Lula da Silva, el mandatario de Colombia ratificó en que no prestará el territorio para invasiones.

“Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión a un país vecino. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela?”.

A su vez, hizo un llamado a los líderes de América Latina para crear un “cuerpo de países” suramericanos y evitar una invasión en Venezuela.

“No he reconocido al gobierno venezolano”

Durante el encuentro, reiteró en que aunque no ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro, pero aseveró en que los líderes de América Latina deben unirse y crear un “cuerpo de países” suramericanos y evitar una invasión en Venezuela.

Si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarlo. Una cosa es resolver un problema político, otra cosa es acabar con nuestra dignidad y con nuestra soberanía”, afirmó.

Por otro lado, rechazó a los presidentes de los países que no participación en el evento, y señaló que puede haber problemas, pero las tensiones políticas no pueden evitar trabajar en conjunto para combatir el crimen y el tráfico de personas.