Dólar en Colombia HOY, 12 de septiembre, según el TRM del Banco de la República: ¿cuál es su precio?

Como en cualquier parte del mundo, los puertos son de gran importancia para la economía de un país, sobre todo, para exportar e importar insumos y productos. En Colombia existen 10 zonas portuarias en toda la región, siendo los más importantes:

Puerto de Santa Marta.

Puerto de Barranquilla.

Puerto de Buenaventura.

Esta información la brindó la Superintendencia de Transporte, dónde también destacaron que en este 2025, Colombia movió más de 85 millones de toneladas de carga portuaria en el primer semestre del año, esto lo anunciaron el pasado 11 de septiembre.

Mostró que la región Caribe lideró el movimiento de mercancía un 84,7%, esto quiere decir que, fueron 72,3 millones de toneladas en ganancias, seguido de la región del Pacífico, con 11,7 millones de toneladas, un 13,7%. Esto significa que el país se está fortaleciendo en términos de infraestructura portuaria, avanzando hacia una mayor competitividad logística. Asimismo, la Superintendencia aseguró que:

“La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo”.

Es por ello que es tan importante destacar este tipo de logros, ya que el crecimiento económico se ve beneficiado, asimismo, este tipo de operaciones también dependerán de la cotización que tenga el dólar.

¿A cómo está el dólar en Colombia para este 12 de septiembre?

Según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar se cotiza en $3,903 pesos, representando una leve caída de $18 pesos, pues el día de ayer, 11 de septiembre, su valor fue de $3,921 pesos.

Esto muestra que el dólar cada vez más se acerca a los $3,800 pesos, cuando durante el mes de julio y agosto, su precio se mantenía sobre los $4,000 pesos.

Cierre del dólar HOY 12 de septiembre

El cierre del dólar para este 12 de septiembre aún está pendiente, ya que se actualiza hasta la 1:30 p.m. según el grupo AVAL. Pese a eso, el día de ayer, 11 de septiembre, nuevamente representó una caída de $20 pesos, puesto que su precio de apertura fue de $3,920 pesos, y su cierre fue de $3,891 pesos. Además de esto, la depreciación de dólar es cada vez más fuerte, pues ahora está sobre los $3,800 pesos.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país

Esta es la cotización de la compra y venta en las principales ciudades del país, recuerde que estos precios pueden variar dependiendo a la casa de cambio a la que se dirija:

Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020

– Compra: $3,940 | Venta: $4,020 Medellín – Compra: $3,790 | Venta: $3,950

– Compra: $3,790 | Venta: $3,950 Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,990

– Compra: $3,850 | Venta: $3,990 Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980

– Compra: $3,750 | Venta: $3,980 Cúcuta – Compra: $4,250 | Venta: $3,960

– Compra: $4,250 | Venta: $3,960 Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800

