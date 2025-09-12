Concejal denuncia más de mil patrullas de la Policía fuera de servicio en Bogotá

FOTO # 52 (HORIZONTAL) FO7052 IBAGUE, 08-FEB-2009 (COLPRENSA-EL NUEVO DIA).- UNA PATRULLA DE LA POLICIA FUE ATACADA EN UNA EMBOSCADA DE LA GUERRILLA DE LAS FARC.

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta la capital, la concejal de Bogotá, Diana Diago, denunció que 1.055 patrullas de la Policía Metropolitana están fuera de servicio por falta de mantenimiento, trámites pendientes o siniestros.

“Es inaudito que la cuarta parte de los vehículos entregados por la ciudad hoy estén inservibles, eso es una ofensa con los impuestos que pagan los bogotanos”, señaló Diago, tras obtener la información mediante un derecho de petición.

Según la cabildante, las localidades más afectadas son:

Ciudad Bolívar: 86 vehículos inactivos.

Kennedy: 71 vehículos inactivos.

Suba: 60 vehículos inactivos.

Usaquén: 44 vehículos inactivos.

Usme: 40 vehículos inactivos.

Críticas a la administración distrital

Diago recordó que, pese a inversiones superiores a los 10 mil millones de pesos en contratos de mantenimiento, gran parte de la flota sigue inoperativa. Además, cuestionó que la Secretaría de Seguridad destinara recursos a publicidad mientras persisten falencias en la movilidad policial.

“La ciudadanía está a merced de la delincuencia mientras la Policía trabaja con las uñas”, aseguró.

¿Qué dice la Policía?

Frente a la denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá explicó que, de las 5.000 patrullas que tiene la ciudad, actualmente menos de 300 están pendientes de reparación dentro de un plan de mantenimiento escalonado.

La institución enfatizó que “nunca han estado mil patrullas fuera de servicio al mismo tiempo” y que las cifras mencionadas por la concejal corresponden a reportes del año pasado.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad no emitió un pronunciamiento propio y se adhirió a la respuesta de la Policía.