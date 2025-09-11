Comunidades de Cúcuta hacen reparos al comandante de la Policía Metropolitana

Cúcuta.

Los reclamos de la comunidad volvieron a dirigirse hacia la Policía Metropolitana de Cúcuta. Esta vez, los líderes de la Comuna 4, a través de su presidenta de Asojuntas, Jenny Rojas, hicieron un pronunciamiento en el que cuestionaron la manera como la institución está respondiendo a las necesidades de seguridad de los barrios.

Rojas denunció que, por segunda ocasión, el coronel Fabio Ojeda canceló una reunión pactada con los líderes comunales, lo que, a su juicio, refleja una falta de compromiso con el diálogo ciudadano.

“Cuando nos sentamos con ustedes no es para comentarios triviales, sino para plantear las problemáticas que vivimos a diario en los barrios”, señaló.

La dirigente hizo reparos a las condiciones logísticas de la Policía en su comuna y advirtió que los automotores asignados, en especial las motocicletas, se encuentran en estado precario, lo que limita la capacidad de reacción ante hechos de inseguridad.

Recordó que con la anterior comandancia se había iniciado un proceso de renovación que hoy permanece estancado.

Entre las solicitudes de la comunidad, se insistió en la necesidad de aumentar el número de patrullajes y el pie de fuerza en las zonas críticas, así como en garantizar un mayor compromiso de los uniformados durante sus labores.

“Necesitamos policías en la calle atentos a la ciudadanía, no distraídos con el celular”, enfatizó.

Para los comunales, el papel que desempeñan no puede ser minimizado ni estigmatizado, pues son ellos quienes, desde los territorios, conocen de primera mano las dinámicas de la delincuencia y gestionan respuestas para sus comunidades. “No somos parte de la burocracia, somos gestores de soluciones”, concluyó Rojas.