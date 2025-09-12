¿Bucaramanga bajo ataque de brujería?: Alcalde pidió orar ante el hallazgo de altares de magia negra

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reveló que en distintos sectores del occidente de la ciudad han sido descubiertos altares de brujería y prácticas de magia negra que, según él, buscan afectar la vida emocional, espiritual e incluso el desarrollo de la capital santandereana.

“En los últimos meses la brujería se ha querido tomar la ciudad. Hemos encontrado reiteradamente altares y acciones que intentan atentar contra la vida de personas, instituciones y de la misma Bucaramanga”, aseguró el mandatario tras los operativos adelantados por la Secretaría del Interior en conjunto con el Ejército y la Policía Nacional.

El alcalde hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar a quienes, según dijo, “instrumentalizan la espiritualidad para atentar contra la vida de otros”. Al mismo tiempo, pidió a los bumangueses unirse en oración: “Sobre la ciudad hay un manto de espiritualidad. Ningún arma forjada podrá contra Bucaramanga, porque está consagrada a Dios”, manifestó.

Video: Hallazgos de altares de brujería, santería y prácticas de magia negra en Bucaramanga:

😱 #VIDEO | El alcalde Jaime Andrés Beltrán, compartió un video en el que informa que, una zona boscosa de Bucaramanga está adaptada para altares de brujería, santería y prácticas de magia negra, "contra nuestra ciudad y personas específicas", expresó Beltrán. pic.twitter.com/z6mRzQtsMD — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 11, 2025

Finalmente, Jaime Andrés Beltrán recalcó que confía en la protección divina para los niños, las familias y la economía local, asegurando que cualquier acción en contra de la ciudad “será anulada por alguien mayor que pelea por nosotros”.

