Judicializan a siete delincuentes por millonarios robos en Bucaramanga

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Sweepers’, señalados de participar en una serie de millonarios hurtos a usuarios de entidades financieras en Bucaramanga y el rea Metropolitana.

De acuerdo con la entidad, los procesados fueron identificados como: Jorge Stiven Orozco, Jesús Ernesto Vargas Rojas, Jefferson Cuadrado García, Elvis Eduardo Hernández, Héctor Stiven Rodríguez, Wendy Vanesa Hernández y Diego Alexander Parra.

¿Cuáles fueron los hechos?

Las investigaciones de la policía judicial establecieron que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2004 y enero de 2005. Uno de los casos más relevantes se presentó cuando, tras el retiro de 480 millones de pesos en una entidad financiera, los presuntos delincuentes habrían utilizado armas de fuego para apropiarse de más de 200 millones.

Lea también: Abren 1.200 cupos gratis para atención nutricional infantil y materna en 17 municipios de Santander

Otro episodio se registró en Floridablanca, donde interceptaron a una persona que acababa de retirar cinco millones de pesos de un banco.

“Por estos hechos, una fiscal local imputó a los procesados como presuntos responsables de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, indicó la Fiscalía en un comunicado, precisando que los cargos no fueron aceptados por los investigados.

Podría interesarle: Ecopetrol anunció proceso de comercialización de gas del campo Floreña, para asegurar el suministro

Seis de los acusados ya se encontraban en centros carcelarios por otros procesos judiciales y fueron notificados de esta nueva investigación. Entre tanto, Diego Alexander Parra, capturado recientemente por la Policía Nacional, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro penitenciario.