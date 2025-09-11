Venezuela tomó drástica decisión tras dura derrota con Colombia y eliminación del Mundial

“Simplemente, pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico”, fueron las palabras de Fernando Batista, técnico de la Selección de Venezuela, tras la derrota 3-6 ante Colombia en la última fecha de Eliminatorias.

El técnico argentino no quiso responder preguntas en la rueda de prensa y, tras su mensaje de dolor, se retiró del lugar. Evidentemente, su cargo estaba en riesgo ante el no cumplimiento del objetivo de avanzar al repechaje, pero no fue hasta este miércoles en horas de la tarde que la Federación Venezolana de Fútbol emitió el comunicado del cese de sus funciones.

Batista deja de ser el técnico de Venezuela

“La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando “Bocha” Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, Junto con todo su cuerpo técnico”, se lee en el comunicado.

Por su parte, añade que para seguir avanzando y tener crecimiento, era necesario poner fin a su ciclo. “La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

La Federación destacó el hecho de mostrar carácter competitivo y momento de evolución futbolística, aunque los resultados finales no acompañaron las expectativas que tenían en el país de estar más cerca de ir al primer Mundial.

¿Cómo le fue a Batista con Venezuela?

Dirigió un total de 28 partidos con la Vinotinto, de los cuales ganó 9, empató 8 y perdió 11. Su rendimiento fue del 41.6%, aunque resalta que convirtió de Maturín todo un fortín, pues solo cayó un partido en condición de local en las Eliminatorias.

También se resalta el hecho de haber llegado con posibilidades a la última jornada. Incluso, el partido con Colombia tuvo una propuesta inicial que ilusionó, pues la presión agobiante los llevó a marcar dos goles en 12 minutos, aunque después perdieron el rumbo y cedieron una de las caídas más tristes en la historia del país.