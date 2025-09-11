Se gastan el dinero en lo que realmente no importa: gobernadora del Meta sobre vía al Llano

Desde el fin de semana pasado la vía al llano ha estado cerrada por completo debido a la caída de material que afectó ambos carriles. Desde el Ministerio de Transporte se informó que, por ahora, no hay fecha definitiva para la reapertura de esta vía que conecta los llanos orientales con el centro del país.

Adicionalmente a esta emergencia, se informó desde el concesionario Coviandina que, a partir del miércoles 10 de septiembre y en un lapso de 48 a 72 horas estará cerrada en su totalidad la vía antigua entre el km18 + 340 y el km18 + 980. La variante que está siendo utilizada en el marco de la emergencia por deslizamiento de tierra como vía alterna para los vehículos de carga.

En entrevista con 6AM, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló de los $300 mil millones que el gobierno había prometido para invertir en la vía al Llano, esto hace ya más de un año.

“Hace poco estuve reunida con la ministra de Transporte (María Fernanda Rojas), con ella no se ha avanzado en nada, la conclusión es que no hay plata por la ley de financiamiento”: comentó la gobernadora.

Afirmó que hoy con todo lo que se está viviendo en la Vía al Llano y en general, en todas las vías que conectan con la región de la Orinoquía, va a salir mucho más costoso el financiamiento.

La gobernadora hizo un llamado urgente al Gobierno para invertir en las vías: “Se están gastando el billete en tantas cosas que lo urgente lo dejaron a un lado y esto es demasiado urgente”.

También indicó que, al parecer, esta falta de inversión es más un tema de voluntad política. Comentó que muchos de los municipios que rodean las vías de la Orinoquía hacen parte de Cundinamarca y que afortunadamente con el gobernador de esta zona, Jorge Emilio Rey, han estado conectados para suplir la emergencia, lo que ha evitado que haya pérdidas monumentales.

“La gente está muy desesperada porque no tienen cómo pasar, los camiones han tenido que tomar rutas alternas donde se demoran 7 u 8 horas más en el recorrido”: Rafaela Cortés, hizo un llamado a mantener la calma, porque desafortunadamente es una montaña muy grande que se ha deslizado.

Este cierre ha provocado efectos económicos para el comercio de alimentos en Bogotá y en toda la región.

En las últimas horas, Fenalco Bogotá Cundinamarca confirmó que se ha evidenciado un encarecimiento significativo en alimentos perecederos clave, como el plátano, la yuca, la piña, la papaya y el maracuyá, cuyos precios han aumentado entre 25 % y 40 % en los últimos cinco días.

No obstante, los comerciantes manifiestan que aún no se presentan problemas de abastecimiento ni deterioro en la calidad de los productos.