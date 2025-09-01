Nicolás Arévalo se sincera: ¿Pudo dejar Millonarios para fichar por River Plate?

Nicolás Arévalo viene siendo una de las grandes figuras en Millonarios. El joven mediocampista habló en El VBAR Caracol sobre la mejoría que ha tenido el club de la mano del entrenador Hernán Torres y el trabajo que se ha venido adelantando junto con los referentes del grupo.

Por otro lado, el futbolista bogotano confirmó que tuvo “acercamientos” con River Plate, pero no se pudo llegar más allá. A pesar de sentirse orgulloso por el hecho de que un equipo grande se fijara en él, advirtió que su presente es Millonarios y está enfocado en ello.

Nicolás Arévalo y el interés de River Plate

Finalizado el primer semestre de la Liga Colombiana, y abierto el mercado de pases, rumores indicaron que Nicolás Arévalo estaba en los planes de River Plate, aunque el interés no terminó llegando más allá.

Así pues, Arévalo comentó que “en ese momento me puse muy contento”, debido a que “como jugador te llena” el hecho de que “preguntaran por mí equipos de afuera y tan grandes”. Así pues mencionó tajantemente: “Sí hubo acercamientos, pero nada concreto“.

Por otro lado, el joven volante advirtió que en estos momentos “la mentalidad es estar en Millonarios y sacar al equipo lo más arriba que se pueda”. Respecto a una eventual salida próximamente, sentenció: " Lo que pase de acá al otro año toca esperar... ya miraremos qué tiene Dios preparado para nuestro destino”.

Mejoría de Millonarios con Hernán Torres al mando

Nicolás Arévalo reveló que, por ahora, el principal cambio en Millonarios con la llegada de Hernán Torres pasa por la mentalidad. En su opinión, el grupo está dejando atrás las inseguridades del pasado y ahora “cada jugador sale al partido con la convicción de querer ganar”.

“Es algo que queríamos desde el principio, con el profe David (González) fue igual, pero no se nos dio. Esto era lo que cada jugador anhelaba, salir cada partido con la convicción de querer ganar, somos unos jugadores que trabajan día a día para obtener victorias el fin de semana. Que empiece ahora es lo mejor y seguiremos trabajando para mantenernos”, dijo.

Y complementó al respecto: “Lo acompañan los buenos resultados y eso te motiva. El profe es una persona convencida de su trabajo, entonces nos habla un montón, nos ayuda a tener la convicción dentro de la cancha. A pesar de no tener tanto trabajo o conocer tanto a los jugadores, trata de ser esa persona que te apoya y te impulsa a que veas las cosas bunas de cada momento”.

Adicionalmente, Arévalo valoró la experiencia de Torres, quien vive su segunda etapa como DT de Millonarios, y recordó que “el profe te mentaliza de que eres un gran jugador y con eso se pueden hacer muchas cosas buenas”.

“De ahí parte el trabajo de él, que es muy intenso y nos da nuevas ideas para afrontar cada partido... El trajín de lo que ya teníamos, ahora con el profe se ha adquirido mayor peso en los entrenos y eso nos tiene con la confianza más arriba”, concluyó.

Finalmente, Nicolás valoró el acompañamiento que los futbolistas de experiencia le han dado a los más jóvenes, en medio de la mala racha que tuvo el equipo.

“Se ha visto cuando ha estado Arias, Banguero, Mosquera, Vargas. Son jugadores de mucha experiencia y no es como que tengan que ser capitanes para demostrar que tienen jerarquía y pueden darnos ese impulso a los más jóvenes en momentos difíciles. Han pasado por otros clubes y etapas, entonces llevan eso mucho más fácil. Ellos han sido los líderes del equipo”, cerró.