Técnico de Pasto explotó contra el arbitraje tras polémica en derrota contra Millonarios

Millonarios venció 1-0 a Deportivo Pasto con un gol de Santiago Giordana, quien no marcaba desde febrero. Sin embargo, el duelo no quedó ajeno a la polémica por una acción sobre el final del mismo en la que pudo haber infracción a favor del conjunto visitante dentro del área, pero el árbitro Bismarks Santiago no fue llamado por el VAR.

El hecho ocurrió sobre tiempo de reposición. Un balón cayó al área del Embajador y el arquero Diego Novoa lo tomó en el aire, pero al caer impactó con la pierna derecha a Johan Caicedo, quien no estaba en disputa de la pelota. El futbolista del equipo nariñense terminó afectado en su brazo derecho e incluso su camiseta acabó rota.

Le puede interesar: Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga colombiana tras triunfo sobre Pasto

Todo el banco del Pasto protestó enérgicamente la jugada, incluso el futbolista Nicolás Gil se fue expulsado ante el reclamo. No obstante, el árbitro del colegio del Atlántico, mantuvo la decisión y no acudió siquiera a revisar la acción en la pantalla.

😤 Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. pic.twitter.com/V62VQ0YV2r — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

Camilo Ayala no se guardó nada y explotó contra el arbitraje

El técnico del equipo visitante no ocultó su inconformismo en rueda de prensa y cargó de forma vehemente ante el cuerpo arbitral. Lamentó que el esfuerzo de sus jugadores, y el buen partido que hicieron, haya quedado empañado por esta polémica.

“Quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. En mi carrera de jugador siempre fui respetuoso del arbitraje y considerado porque sé que es una labor difícil. Pero ahora, con tantas herramientas que ellos tienen, me parece ilógico no tomarse la delicadeza, en honor a la justicia, de revisar el VAR”, comenzó diciendo.

Por su parte, recalcó que Wilmar Roldán, al ser, en su gran mayoría, autónomo de las decisiones, es el mejor de Colombia.

“¿Cuál es el temor de pitar un penal contra Millonarios en su estadio? Lo digo con respeto hacia los árbitros. Reitero que soy considerado con esa labor y por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia. Él en Brasil, con 50 mil hinchas, dice: ‘un momento, acá el que mando soy yo y hay penal’. Tiene la autonomía y la ley lo avala para ser la última palabra. En ese orden de ideas, puede decidir tomarse un segundo para revisar qué pasó”, añadió.

Entretanto, cuestionó que Santiago no se haya tomado el momento de revisar la acción, ni que Juan Pablo Alba, encargado del VAR, hubieran actuado con determinación. “No tener ese momento de serenidad para decir ‘vamos a ver qué pasó’ me duele. Nuestro jugador sale lastimado, con el brazo lacerado, la camisa rota. No entiendo qué más faltaba para al menos tomarse un segundo y revisar el VAR”.

Pasto ocupa el puesto 18 de la tabla de posiciones con apenas 9 puntos logrados, producto de 2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Eso sí, cuenta con un partido menos, el aplazado ante América de Cali que se disputará el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Departamental Libertad.

Repase acá la rueda de prensa del Pasto