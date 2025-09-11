“No podemos volver de cualquier manera”: Vera Grabe condiciona mesa con el ELN a resultados tangibles

Fotografía de archivo del 29 de febrero de 2024 de la jefa negociadora del Gobierno colombiano, Vera Grabe, durante una entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega NO VENTAS ZONA EPA / Carlos Ortega ( EFE )

Luego de que reapareciera Pablo Beltrán el segundo comandante del ELN y quien fuera el jefe del equipo negociador de esa guerrilla en el proceso de paz y planteara una salida para que se reactiven las negociaciones, Vera Grabe, jefa del equipo negociador del Gobierno, aseguró que es importante su aparición, pero dice que falta una propuesta concreta.

Pablo Beltrán del ELN aseguró que para reactivar los diálogos de paz se necesita retomar y cumplir el acuerdo de 2016 y el de 2023, es decir el llamado acuerdo de México que es el que tiene los seis puntos de la agenda de negociaciones, pero Vera Grabe dice que esto no es concreto porque ese acuerdo ya está firmado.

“Es decir, no hay una propuesta concreta de cómo desempantanar, porque ese acuerdo está firmado, tiene validez, pero realmente no hay ninguna propuesta para volver a la mesa, porque hay situaciones humanitarias, está la situación del Catatumbo, hay secuestrados, hay una serie de realidades en los territorios que implican también una respuesta”.

Vera Grabe jefa del equipo negociador del Gobierno en este proceso de paz que está suspendido desde el 17 de enero de este año, dice que no se puede volver de cualquier manera a la mesa porque hay demandas de la gente en el territorio golpeado por las acciones escabrosas del ELN.

“No podemos volver de cualquier manera a la mesa, tiene que haber también una disposición clara, tiene que haber una fórmula, pero por supuesto siempre estamos dispuestos a dialogar para buscar salidas y el hecho de que Pablo Beltrán hable de acuerdo y disposición al diálogo es importante, pero pensamos que no es suficiente, creo que se requiere un paso más”.

Es clara en señalar en que no se puede repetir la historia de cómo se hacían las reuniones antes sino realmente hay que plantear un formato distinto, más discreto y con resultados tangibles.

“El ELN tiene también que pararse frente a esas situaciones humanitarias, los secuestrados, reclutamientos, Catatumbo, etc. Sustitución de cultivos, que es otra de las líneas de trabajo del gobierno. Yo creo que hay algo esencial que es sentarse a hablar, ¿cierto? Hablar de los problemas, tomar decisiones también. Si el ELN tiene disposición de seguir bajo este gobierno, o si se hace una pausa, o si realmente trabajamos en función hacia más adelante. Es decir, hay que hablar y después pensar si se retoma la mesa, si se retoma el proceso. Hay que buscar hablar porque no podemos estar en esos mensajes públicos”.

Vera Grabe jefa del equipo negociador del Gobierno en el proceso con el ELN espera que esta guerrilla sea más clara y se puedan sentar ambas partes con acompañamiento de la comunidad internacional porque las comunidades claman por la paz y por el diálogo y merecen ser respetadas.