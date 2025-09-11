Nacional y América sufrieron bajas sensibles en Copa Colombia: No jugarán los cuartos de final

Nacional y América tienen bajas para los cuartos de final de la Copa Colombia / Colprensa.

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer, en su más reciente resolución, las sanciones a los jugadores que fueron expulsados durante los pasados partidos de la Copa Colombia. Nacional y América de Cali, clasificados a cuartos de final, fueron los clubes más afectados.

Ambos equipos contarán con bajas sensibles para los cuartos de final del certamen, producto de las expulsiones que se presentaron durante los partidos de ida de los octavos de final.

¿Qué baja tendrá Nacional?

Atlético Nacional no contará con el atacante Marlos Moreno, quien en el empate 2-2 contra el Deportes Quindío en Armenia, vio la cartulina roja directa. Moreno le dio un cabezazo al portero contrario, por lo que el Comité decidió darle dos fechas de sanción al delantero.

Nacional se medirá en la próxima instancia contra el ganador del juego entre Once Caldas y Deportivo Pasto, la serie se encuentra 2-1 a favor del equipo manizaleño y se definirá el próximo 2 de octubre en el estadio Palogrande.

¿Qué bajas tendrá América?

Entretanto, América de Cali tampoco tendrá disponible para los cuartos de final a Jean Pestaña, quien tuvo un enfrentamiento con Luciano Pons al final del triunfo 2-0 contra el Bucaramanga y recibió dos fechas de sanción de parte del Comité Disciplinario.

Por su parte, Josen Escobar, expulsado por doble amonestación, recibió una fecha de sanción y solo sería baja para el juego de ida de la próxima serie. El equipo vallecaucano se medirá a Junior en una de las llaves más llamativas del certamen.