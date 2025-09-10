Habló director de la fundación que la Fiscalía vinculó con Nicolás Petro y Day Vásquez: esto dijo

Caracol Radio habló con el director de la Fundación Conciencia Social, Gustavo De La Ossa, a raíz de que la Fiscalía había señalado que Nicolás Petro Burgos y su expareja, Day Vásquez Castro, habrían “utilizado” la fundación para, al parecer, la expedición de cheques que fueron posteriormente cobrados por terceros o entregados en dinero en efectivo a Petro Burgos y Vásquez Castro.

Según el escrito de acusación, estos recursos se habrían manejado de manera que encajan en el delito de lavado de activos.

Ante las nuevas imputaciones que la Fiscalía haría contra Nicolás Petro por interés indebido en la celebración de contratos, especialmente por, presuntos, convenios entre la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) y la Gobernación del Atlántico, su director y fundador, Gustavo De La Ossa, negó cualquier relación con el exdiputado Nicolás Petro.

¿Conoce Nicolás Petro?

“Yo no conozco a Nicolás Petro. O sea, a Nicolás Petro yo una vez lo vi en un centro comercial y listo. No he tenido visita de él a la fundación. Con Day Vázquez he tenido contacto, pero fue para digamos la realización de unos contratos como salieron en los audios, para unos contratos con la Gobernación”, indicó De La Ossa.

De La Ossa aseguró que la fundación cumple en este agosto 29 años de existencia y que su principal misión ha sido salvar la vida de niños con problemas cardíacos, con más de mil cirugías financiadas.

“No es cierto que esta fundación fue creada por algunas personas hace poco para enriquecerse o para obtener dinero a través de unos contratos. Esta fundación la creó Gustavo De La Ossa con un grupo de amigos, de honorables amigos, hace 29 años, con una sola finalidad, salvar corazoncitos. Y eso para mí es lo más importante”, dijo el director.

La Fiscalía sostiene que parte de los recursos de los convenios firmados entre 2021 y 2022, especialmente los destinados a la atención psicosocial de adultos mayores, se habrían desviado en beneficio de Petro y de personas cercanas a él. De la Osa, en cambio, insiste en que los dos contratos cuestionados se cumplieron a cabalidad y que existen pruebas documentales y audiovisuales que respaldan la ejecución.