Llega el ‘Pollo Burger’ del 12 al 21 de septiembre, se realizará en ocho ciudades de Colombia

En los próximos días iniciará el Festival del Pollo Colombiano organizado por Fenavi, conozca aquí como participar

Santiago Andrés Alvarez

Del 12 al 21 de septiembre, se realizará el Festival del Pollo Colombiano en diferentes ciudades del país. En esta edición, se realizará un evento llamado ‘Pollo Burger’ donde más de 260 restaurantes competirán entre ellos con sus creaciones de hamburguesas de pollo. Esto con el fin de apoyar avicultores colombianos y al gremio económico del país

Este evento será realizado en diferentes restaurantes que están distribuidos en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia y Pereira, ciudades en las que se estima que acudan cerca de 300.000 personas. Quienes ayudarán a elegir la hamburguesa que se distinga por su creatividad, innovación y sabor que la haga merecedora del título ‘El Pollo de Oro 2025′.

Para el desarrollo de este concurso, se desarrolló la página web del Festival del Pollo Colombiano, en la que las personas que deseen podrán encontrar noticias del evento, los restaurantes que participan en cada ciudad (con su ubicación exacta) y la hamburguesa con la que están compitiendo. De esta forma, podrán encontrar el plato que más se acomode a sus gustos.

Cada hamburguesa participante del concurso, tendrá un costo de $19.000 pesos, los clientes, luego de probarla, deberán escanear un código QR, el cual los llevará a una página donde podrán evaluar a cada restaurante y con estos votos, se escogerá la ganadora del concurso.

En la edición de este evento del 2024, se realizaron ventas por más de $18.000 millones de pesos, y para esta nueva edición, se espera que se supere esta cifra, pues uno de los principales objetivos del concurso, es incentivar a los colombianos a apoyar la industria de los restaurantes, pues según cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronomica (ASCODRES), en 2025 las ventas han disminuido frente a las del año anterior.

Estos son todos los restaurantes que participarán en la ciudad de Bogotá, tenga en cuenta que algunos de los sitios que encontrará a continuación cuentan con diferentes sedes que no son mencionadas en la lista:

  1. #Pollos
  2. 99 Burguer
  3. AMADA EMPANADA SAS/BURGOS
  4. Aborigen Burger
  5. Aliento de Dragón Hot Chicken
  6. BABBU
  7. Bogotá Wings Company
  8. Botero Burgers
  9. Burger Town
  10. BurgerTour
  11. CAMACHO´S BOGOTÁ
  12. CINQO BURGERS
  13. Capital Bistro
  14. Cheese Burguer Usaquén
  15. City Alitas
  16. Civetta Burger
  17. Craft burguer
  18. Danny Fast Food
  19. Distrito Salvaje
  20. Domo Burger
  21. Dorado Country
  22. Downtown Burger
  23. El Cebollero
  24. El Habanero - Pollo Peri Peri
  25. Embrujo Gastro Bar
  26. Filomón
  27. Food Cloudco
  28. Go Potatos
  29. Grill Beef Burger
  30. Gula Gula Coffee Gourmet
  31. HACHE DE HAMBURGUESA
  32. HOLLYWOOD Burger
  33. Holy Burger
  34. IRRVRNT POLLERIA
  35. JUAN BURGERS
  36. Jhonny Wings
  37. Jotta Roast Burger
  38. KANAIA ARTISAN BURGUER
  39. KOKORIKO BOGOTÁ
  40. LA BULIMIA Milanesas
  41. LOUIS DINER
  42. La Arrecheria
  43. La BurgueCIA
  44. La Central Bogotá
  45. La Hamburguesa Mecánica
  46. Locall Burgers
  47. Los Discípulos Restaurante
  48. MAC POLLO LISTO
  49. MAIKKI
  50. Martino Burgers
  51. Montagu Sandwich
  52. Mulata
  53. Ovejo Burgers & Fries
  54. PPC
  55. PUNTO CRIOLLO Parrilla
  56. Pollo y punto sandwicheria
  57. Pollos La Riviera
  58. Promesa café Bogotá
  59. Randys Hamburguesas & Steaks
  60. Res Burger
  61. Restaurante Don Romero
  62. Rockoko burger
  63. SOKO WINGS
  64. San Isidro
  65. Sosas Colombia
  66. TAMU GASTRO
  67. TURK HOUSE NYC
  68. Tartara by Santander
  69. Tesoro Sándwich
  70. Tesos
  71. Texas BBQ
  72. The Grill Station Burger
  73. The king burguer bogota
  74. The vintage
  75. Tres Toros
  76. UMAMI
  77. VIKING’S BURGER

