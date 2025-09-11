Llega el ‘Pollo Burger’ del 12 al 21 de septiembre, se realizará en ocho ciudades de Colombia

Del 12 al 21 de septiembre, se realizará el Festival del Pollo Colombiano en diferentes ciudades del país. En esta edición, se realizará un evento llamado ‘Pollo Burger’ donde más de 260 restaurantes competirán entre ellos con sus creaciones de hamburguesas de pollo. Esto con el fin de apoyar avicultores colombianos y al gremio económico del país

Este evento será realizado en diferentes restaurantes que están distribuidos en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia y Pereira, ciudades en las que se estima que acudan cerca de 300.000 personas. Quienes ayudarán a elegir la hamburguesa que se distinga por su creatividad, innovación y sabor que la haga merecedora del título ‘El Pollo de Oro 2025′.

Para el desarrollo de este concurso, se desarrolló la página web del Festival del Pollo Colombiano, en la que las personas que deseen podrán encontrar noticias del evento, los restaurantes que participan en cada ciudad (con su ubicación exacta) y la hamburguesa con la que están compitiendo. De esta forma, podrán encontrar el plato que más se acomode a sus gustos.

Cada hamburguesa participante del concurso, tendrá un costo de $19.000 pesos, los clientes, luego de probarla, deberán escanear un código QR, el cual los llevará a una página donde podrán evaluar a cada restaurante y con estos votos, se escogerá la ganadora del concurso.

En la edición de este evento del 2024, se realizaron ventas por más de $18.000 millones de pesos, y para esta nueva edición, se espera que se supere esta cifra, pues uno de los principales objetivos del concurso, es incentivar a los colombianos a apoyar la industria de los restaurantes, pues según cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronomica (ASCODRES), en 2025 las ventas han disminuido frente a las del año anterior.

Estos son todos los restaurantes que participarán en la ciudad de Bogotá, tenga en cuenta que algunos de los sitios que encontrará a continuación cuentan con diferentes sedes que no son mencionadas en la lista:

#Pollos 99 Burguer AMADA EMPANADA SAS/BURGOS Aborigen Burger Aliento de Dragón Hot Chicken BABBU Bogotá Wings Company Botero Burgers Burger Town BurgerTour CAMACHO´S BOGOTÁ CINQO BURGERS Capital Bistro Cheese Burguer Usaquén City Alitas Civetta Burger Craft burguer Danny Fast Food Distrito Salvaje Domo Burger Dorado Country Downtown Burger El Cebollero El Habanero - Pollo Peri Peri Embrujo Gastro Bar Filomón Food Cloudco Go Potatos Grill Beef Burger Gula Gula Coffee Gourmet HACHE DE HAMBURGUESA HOLLYWOOD Burger Holy Burger IRRVRNT POLLERIA JUAN BURGERS Jhonny Wings Jotta Roast Burger KANAIA ARTISAN BURGUER KOKORIKO BOGOTÁ LA BULIMIA Milanesas LOUIS DINER La Arrecheria La BurgueCIA La Central Bogotá La Hamburguesa Mecánica Locall Burgers Los Discípulos Restaurante MAC POLLO LISTO MAIKKI Martino Burgers Montagu Sandwich Mulata Ovejo Burgers & Fries PPC PUNTO CRIOLLO Parrilla Pollo y punto sandwicheria Pollos La Riviera Promesa café Bogotá Randys Hamburguesas & Steaks Res Burger Restaurante Don Romero Rockoko burger SOKO WINGS San Isidro Sosas Colombia TAMU GASTRO TURK HOUSE NYC Tartara by Santander Tesoro Sándwich Tesos Texas BBQ The Grill Station Burger The king burguer bogota The vintage Tres Toros UMAMI VIKING’S BURGER

