Golpe al sector gastronómico con reforma laboral: “cerramos restaurantes y ajustamos nóminas”

Acoga, es una asociación gremial que acoge al sector gastronómico y de establecimientos como restaurantes, cafeterías, heladerías, panaderías y pastelerías. Guillermo Gómez, su presidente, hizo un llamado en #6AM para ponerle la lupa a este sector, ya que con la reforma laboral ha sufrido un grave golpe a la economía.

“Ha sido un impacto importante porque tuvimos que pagar un anticipo de renta que normalmente era del 1,1% y lo subieron al 3%”, también aseguró que esto radicó en un aumento en el valor de la contratación de dominicales y festivos.

Cabe recordar que el sector de la gastronomía fue uno de los que se vio más afectado durante la pandemia, uno de los primeros en cerrar, de los últimos en abrir nuevamente y en recuperarse económicamente, a pesar de ser uno de los que más aporta a los índices de empleo en el país.

El director de Acoga indicó que: “Nos ha puesto en una situación tan difícil que no solamente recibimos el reporte de cierres de restaurantes si no que también se están ajustando las nóminas en esos establecimientos”

Según datos de la ANDI, entre 2019 y 2024 se han presentado cambios significativos en el comportamiento de consumo de los colombianos. En 2019, el crecimiento de las ventas en el sector gastronómico fue del 5%. Sin embargo, la pandemia de 2020 provocó una contracción del 37%, obligando al sector a adaptarse mediante el uso de plataformas digitales y servicios de entrega.

En los años siguientes, las ventas se recuperaron con incrementos del 26% en 2021 y 24% en 2022. En 2023, cadenas como Frisby y Crepes & Waffles reportaron ingresos de $853.249 millones y $714.705 millones, respectivamente, según la Superintendencia de Sociedades. No obstante, en el primer semestre de 2024, el crecimiento se desaceleró debido a la reducción del gasto en servicios no esenciales.

“Es doloroso y a esto se suma la advertencia que habíamos hecho en pandemia y es que el altísimo endeudamiento del sector de los establecimientos que lograron sobrevivir iba ser una carga muy difícil de resolver si no se tenía un alivio que permitiera contener el impacto de la inflación”, indicó Gómez.

Desde la asociación gastronómica de Colombia (Acoga), afirmaron que se está hablando de un sector de alta informalidad, además que este no es un problema únicamente de un tipo de establecimientos nada más: “Este es un problema que abarca desde el restaurante grande, hasta el restaurante más pequeño, aquí no hay distinciones”, agregaron.