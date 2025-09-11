La relación de España con Colombia ha sido modelo para países de Asia y África: secretario Morán

En medio de la tercera jornada de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad en el Centro de Eventos Ágora en Bogotá, un espacio promovido por la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá y Prisa Media, se habló con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, de España sobre la relación ambiental con Colombia.

Cabe destacar que Hugo Morán ha estado a cargo de esta secretaría del ministerio que se encarga de la transición ecológica y el reto demográfico en España, él ha estado durante todo el gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018 a la actualidad, demostrando que esto es un tema prioritario para ese país y que ha habido una continuidad en este punto.

“Es un tema prioritario desde que el partido socialista presenta un programa electoral para un cambio de país que implica que la transición ecológica, el cambio hacia un nuevo modelo productivo, puede ser el nuevo modelo de desarrollo y a partir de ese momento es el eje central para el Gobierno de España”: indicó el secretario.

Noticia en desarrollo