Cumbre Internacional de Sostenibilidad: las propuestas del sector público y privado

Cerca de 24.000 asistentes se registraron en la primera jornada de la Cumbre Internacional y de Sostenibilidad Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio

En el segundo día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad en el Centro de Eventos Ágora en Bogotá, los sectores públicos y privados presentaron sus propuestas para apostar por una producción sostenible.

Fondo Nacional del Ahorro le apuesta a los créditos verdes

El Fondo Nacional de Ahorro (FNA) lanzó una nueva línea verde de crédito constructor que busca incentivar a los constructores pequeños y medianos para que certifiquen sus proyectos de vivienda a cambio de beneficios en las tasas de interés.

“Esto beneficia a los constructores, pero lo que queremos es que beneficie a las familias de más bajos ingresos ya que van a generar también unos ahorros en sus servicios públicos”, aseguró al presidenta del Fondo, Laura Roa.

Además, señaló que están financiando a familias para que tengan paneles solares . De esta manera, según la presidenta, las personas ahorran un 50% en energía de sus viviendas y aportan su al cuidado del medio ambiente.

“De los constructores ya tenemos $200 mil millones de pesos aprobados para todo el territorio nacional y estamos financiando 2 mil unidades certificadas”, destacó Roa sobre esta oferta que fue lanzada hace 6 meses.

Sobre los retos que tiene el FND al momento de impulsar esta estrategia, la presidenta se enfocó en dos principalmente: la educación y el trabajo articulado.

En cuanto a la educación, Roa aseguró que no solamente hace falta educación financiera ,sino enseñar los beneficios de acceder a estos proyectos sostenibles.

Sobre el trabajo articulado, la presidenta indicó que al momento de llegar a un territorio “no se puede solamente llegar como gobierno nacional, hay que trabajar con entes territoriales, con los gremios para que al final los que más se beneficien sean las familias”.

Transformar modelos económicos hacia la económica circular

Desde la ANDI , la estrategia Visión Circular hay logrado que las empresas reutilicen sus residuos y eviten llegar a los rellenos sanitarios. Son más de 380 empresas del sector privado en el país que avanzan en modelos de negocios circulares que se comprometen con la economía circular.

“En los cuatro años que llevamos, hemos venido logrando evitar 214 mil toneladas que lleguen a los rellenos sanitarios. El impacto ambiental es bastante significativo, pero esto a su vez genera empleo, dinamiza los temas económicos, entonces tiene un impacto bastante sistémico”, afirmó la directora de Visión Circular, Mónica Villegas.

Visión Circular tiene presencia en 228 municipios del país y trabaja con 148 gestores, de los cuales 60 son organizaciones recicladoras que tienen más de 7.600 trabajadores.

Al trabajar con esta población, Visión Circular le apuesta a combatir la informalidad laboral. Su objetivo es transformar modelos económicos, ayudar a las empresas a hacer esa transición y fortalecer la formalización del empleo en Colombia.