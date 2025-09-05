No tiene experiencia ni Saber Pro, presentó documentos cuestionables: Pedraza sobre Juliana Guerrero
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, pasó por 6AM para hablar del caso de esta mujer, que hoy es considerado como la ‘papa caliente’ del Gobierno.
05:23
Jennifer Pedraza denunciará a Juliana Guerrero (Fotos: Colprensa).
En las últimas horas, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra Juliana Guerrero por presunta falsedad en documento, tras revelarse que obtuvo un título en la Fundación Universitaria San José sin presentar el examen Saber Pro.
De esta manera, Pedraza aseguró que Guerrero incluso la habría amenazado con acudir a la Corte Suprema, pero advirtió que ella será quien impulse la investigación.
Adicionalmente, exigió al Ministerio de Educación revisar la validez de los títulos de esa institución y pidió al presidente Gustavo Petro abstenerse de nombrarla como viceministra, al no cumplir con los requisitos profesionales. En este orden de ideas, Pedraza pasó por 6AM para dar detalles del caso.
En desarrollo......