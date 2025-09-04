Icfes: información sobre pruebas de Estado de Juliana Guerrero no es oficial

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), inició una investigación para determinar si su sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado, luego de que la representante a la Cámara, Jenifer Pedraza, denunciara que la designada Viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, no presentó las pruebas de Estado para obtener su titulo de pregrado.

Aseguran que la información presentada por la congresista no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto.

Por lo que evaluarán si dicha acción, además, ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano.

“De ser así, el Icfes emprenderá las acciones legales pertinentes frente a quienes hayan utilizado y divulgado información del Instituto de manera indebida”; indica el Instituto.

Adicionalmente, cabe recordar que la representante a la Cámara alertó que en la hoja de vida de Juliana Guerrero que fue publicada por el Ministerio de la Igualdad, sigue sin aparecer el supuesto pregrado que obtuvo.