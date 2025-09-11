Juan Carlos Osorio podría dirigir a una selección y estar en el Mundial 2026

Juan Carlos Osorio se encuentra sin equipo desde marzo de 2025, luego de terminar su aventura por Tijuana de México. Si bien logró un destacado primer torneo en el Apertura de 2024, para el primer semestre del año entró en una mala racha de resultados y fue cesado del cargo.

En vísperas al Mundial, el nombre del colombiano parece un atractivo para países que están luchando por lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Por su parte, el técnico risaraldense tiene el deseo de regresar a los banquillos y, con lo llamativo de poder clasificar a la cita orbital, contemplaría opciones.

¿Juan Carlos Osorio? Loco Abreu estalló en rueda de prensa por pregunta vinculada con el colombiano

Juan Carlos Osorio, abierto a dirigir una selección de Centroamérica

Osorio ya sabe lo que es llevar a una selección a un Mundial, luego de lograr el objetivo con México para la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la que tuvo un destacado papel. Por su parte, tras 52 juegos con los Aztecas, llegó a Paraguay, pero apenas pudo dirigir un encuentro y tuvo que salir, de manera sorprendente, por “razones familiares desafortunadas”.

Ahora, el entrenador de 64 años vería con buenos ojos volver a dirigir un equipo nacional y la Selección de Panamá es la que le llama la atención. Así lo dio a conocer el periodista José Miguel Domínguez, quien aseguró que tuvo contactos con el entorno de Osorio y este, incluso no le pone problema a temas económicos.

Lea también: Mundial 2026: ¿es mejor comprar primero los tiquetes de viaje o las entradas a los partidos?

“Ha tenido contactos con su entorno más cercano y el técnico colombiano, ni siquiera está sopesando el tema económico. Él sabe lo que significa llevar a la Selección de Panamá a un Mundial y rescatarla de esta posible debacle”, dijo al respecto.

Sin embargo, precisó que todo dependerá de lo que pueda decidir la Federación Panameña de Fútbol sobre la continuidad del actual técnico, pues el español Thomas Christiansen no tuvo un buen comienzo en su grupo de la Eliminatoria Concacaf, ya que comenzó empatando con Surinam (0-0) y Guatemala (1-1).

Osorio está dispuesto a dirigir a Panamá, “siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la determinación o haga el análisis de qué ha significado Thomas (Christiansen) en dos partidos eliminatorios. En caso tal de que este panorama negro, por así llamarle, se dé, este entrenador de prestigio, renombre internacional, está listo para firmar ya”, añade.

Le puede interesar: Lista de partidos que se jugarán en México por el Mundial 2026: ¿Cuánto vale ir desde Colombia?

Del mismo modo, Domínguez contó que, cuando Panamá se quedó fuera del Mundial 2022 en Catar, hubo contactos de miembros de la federación con Osorio, pero no se llegó a un acuerdo y se renovó el contrato de Christiansen.

“Al día de hoy no hay ningún tipo de contactos, pero Juan Carlos está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección con vistas al próximo Mundial. Juan Carlos Osorio está esperando cualquier decisión para sentarse en el banquillo de la Selección de Panamá”, concluyó.

¿Cómo está Panamá en la Eliminatoria y qué necesita para clasificar al Mundial?

Tras el inicio con doble empate, se encuentra en el tercer puesto de un grupo A que comparte con Surinam, Guatemala y El Salvador. Los tres primeros de los tres grupos de Concacaf van directo a la Copa al Mundial, mientras que dos mejores segundos avanzan al torneo de repechaje, en el que ya están Bolivia, Nueva Caledonia y se suman un representante de África y otro de Asia.

A Panamá le quedarán cuatro partidos de la Eliminatoria, los cuales se disputarán en la doble fecha FIFA de octubre (vs. El Salvador de visita) y (vs. Surinam de local). En noviembre, se medirá contra Guatemala (visita) y El Salvador (local).