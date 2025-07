¿Juan Carlos Osorio? Loco Abreu estalló en rueda de prensa por pregunta vinculada con el colombiano

Washington Sebastián Abreu Gallo, más conocido como ‘El Loco Abreu’, jugó en Olimpia Minas de Uruguay, donde se retiró del fútbol profesional hace en 2022, y desde ahí, tomó el rumbo de director técnico. En esta profesión, se ha desempeñado en clubes como Santa Tecla, Boston River, Always Ready, Paysandú, César Vallejo, Dorados de Sinaloa y su actual equipo desde abril del año en curso, los Xolos de Tijuana.

El uruguayo asumió este cargo tras la salida del profesor Juan Carlos Osorio, que estuvo en la cabeza del equipo durante 34 partidos, donde sumó 12 victorias, 6 empates y 16 derrotas; registrando un promedio de 1,24 puntos por partido, según Transfermarket.

Actualmente, la Liga MX, donde también juega James Rodríguez con León, encaró la primera jornada del campeonato, donde Tijuana derrotó 1-0 a Querétaro con gol del mexicano Omar Israel Mendoza.

La pregunta que molestó al ‘Loco’ Abreu

En rueda de prensa tras la victoria, el entrenador estaba siendo cuestionado sobre algunas zonas del campo, en particular, que su equipo no utilizó demasiado. Sin embargo, el técnico Sebastián Abreu no tardó en contra preguntar, y fue allí donde se generó el momento de la inconformidad con el periodista en cuestión.

A continuación el momento exacto de lo sucedido, donde el director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, terminó involucrado:

Este momento se generó debido a algunas explicaciones que el entrenador antioqueño solía dar en rueda de prensa, donde, en términos netamente futbolísticos, realizaba su lectura sobre los partidos. No obstante, sus declaraciones no siempre fueron bien recibidas, ya que muchos periodistas mexicanos especulaban con que este lenguaje, era de difícil comprensión para el deportista, como afirmó el ‘Loco’ Abreu.

Así fue el rendimiento de Tijuana en Liga, bajo la dirección del técnico Juan Carlos Osorio:

Lo cierto es que Tijuana arrancó la Liga MX con una victoria, y esto levanta la ilusión en la afición de Tijuana, que espera regresar a la fase final del campeonato, tras haber quedado eliminado en la temporada anterior, en la fase previa, bajo la dirección del técnico con pasado en Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio.