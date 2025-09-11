Distrito anuncia retorno Emberá desde La Rioja y cierre del edificio para su intervención integral

Colombia

El Distrito desplegó un operativo para avanzar en el retorno de la comunidad Emberá que permanecía en el edificio de La Rioja, en el centro de Bogotá. Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se trata de un proceso coordinado con múltiples entidades, con acompañamiento de la Unidad de Víctimas y con garantías de derechos para la población.

“Hoy tenemos un despliegue gigante, equipos del Distrito de distintas entidades, todos listos para llevar a cabo esto que es histórico, poder hacer el retorno de La Rioja. La gran mayoría de las personas han expresado su voluntad de volver al territorio, algunas otras han decidido quedarse en la ciudad”, señaló Quintero.

Cierre del edificio de La Rioja

El funcionario confirmó que, una vez finalice el traslado, el edificio será cerrado en horas de la noche para una intervención.

“Este edificio necesita una intervención, desde infraestructura y desde la parte sanitaria. Todo el día vamos a dedicar los esfuerzos del Distrito a este retorno, que será fundamental para la comunidad embera y que además lo estamos haciendo de la mano con la Unidad de Víctimas”, agregó.

Entidades vinculadas

Entre las entidades que participan en el proceso están:

Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación

Secretaría de Seguridad

IDIPRON

Secretaría de Salud

Secretaría de Integración Social

IDIGER

Bomberos de Bogotá

Secretaría General del Distrito

La Alcaldía resaltó que este proceso busca garantizar condiciones dignas, especialmente para niñas y niños, y avanzar en la solución a la permanencia de la población embera en este inmueble.