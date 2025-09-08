EN VIVO Comunidades emberá comienzan el retorno a sus territorios desde Bogotá: así es el operativo
El operativo busca que mas de 740 personas regresen a sus territorios en una primera etapa.
Bogotá
Durante la mañana del 8 de septiembre se dio inicio al operativo de retorno de las comunidades emberá ubicadas en Bogotá. La organización está en cabeza de la consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, la secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social, todo junto a la Unidad para las Víctimas.
“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente, retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, manifestó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.
Minuto a minuto retorno comunidades Emberá HOY
- 7:34 a.m. | El Secretario de Integración Social explicó que son 650 niños de la comunidad Emberá los que retornarán este lunes.
- 7:29 a.m. | Son 1799 los miembros de la comunidad Emberá los que comienzan a regresar desde hoy a sus territorios.
- 6:10 a.m. | Comienza a esta hora el operativo de retorno de las comunidades Emberá ubicadas en el Parque Nacional.