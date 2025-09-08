Bogotá

EN VIVO Comunidades emberá comienzan el retorno a sus territorios desde Bogotá: así es el operativo

El operativo busca que mas de 740 personas regresen a sus territorios en una primera etapa.

Indígenas Emberá

Indígenas Emberá

Bogotá

Durante la mañana del 8 de septiembre se dio inicio al operativo de retorno de las comunidades emberá ubicadas en Bogotá. La organización está en cabeza de la consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, la secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social, todo junto a la Unidad para las Víctimas.

“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente, retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, manifestó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Minuto a minuto retorno comunidades Emberá HOY

  • 7:34 a.m. | El Secretario de Integración Social explicó que son 650 niños de la comunidad Emberá los que retornarán este lunes.
  • 7:29 a.m. | Son 1799 los miembros de la comunidad Emberá los que comienzan a regresar desde hoy a sus territorios.
  • 6:10 a.m. | Comienza a esta hora el operativo de retorno de las comunidades Emberá ubicadas en el Parque Nacional.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad