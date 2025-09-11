Contrarreloj individual de la Vuelta España: ¿A qué hora salen los colombianos?

Se disputa la última etapa contrarreloj de la Vuelta España, la cual podría definir gran parte de las situaciones en disputa de la carrera. Una vez terminada esta jornada, quedará una etapa totalmente llana, la gran prueba de montaña el sábado con llegada en puerto de categoría especial, y el paseo triunfal con arribo en Madrid.

Así van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España

Tras un día en el que el final fue un premio de primera categoría, y en el que Egan Bernal no tuvo las piernas suficientes, el ganador fue el italiano Giulio Pelizzari. Vingegaard pasó la línea de meta dos segundos por delante de su más inmediato perseguidor, el portugués, Joao Almeida.

La etapa 18 tuvo una modificación en el recorrido

Dos fracciones han tenido que terminar antes de la meta pactada inicialmente, debido a protestas propalestinas. Ahora, la contrarreloj, prevista en la ciudad de Valladolid, tendrá un recorrido de 12.2 kilómetros, manteniendo la salida y la llegada en los mismos puntos originalmente dispuestos. La razón del reajuste se debe a motivos de seguridad, para proteger integridad de los ciclistas, partiendo de las manifestaciones que ha habido a lo largo de La Vuelta.

¿A qué hora salen los colombianos?

La etapa 18 tendrá inicio este jueves 11 de septiembre a las 7:35 p.m. (hora de Colombia). El primero en salir será Oscar Riesebeek, mientras que el último en tomar partida será el líder, Jonas Vingegaard, a las 10:17 a.m. (de Colombia).

A continuación la hora de salida de los colombianos:

9:04 a.m. : Brandon Rivera - Ineos Grenadiers

: Brandon Rivera - Ineos Grenadiers 9:14 a.m .: Juan Guillermo Martínez - Team Picnic PstNL

.: Juan Guillermo Martínez - Team Picnic PstNL 9:52 a.m.: Santiago Buitrago - Bahrain - Victorious

Santiago Buitrago - Bahrain - Victorious 9:53 a.m.: Egan Bernal - Ineos Grenadiers

Egan Bernal - Ineos Grenadiers 9:56 a.m.: Harold Tejada - XDS Astana Team

¿Cómo van los colombianos en la general?

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 64:53:55 2. Joao Almeida UAE Team +50″ 3. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +2′28″ 12. Harold Tejada Astana +15′36″ 15. Egan Bernal INEOS +33′01″ 16. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +33′52″ 54. Guillermo Martínez Team Picnic +2H03′24″ 64. Brandon Rivera INEOS +2H20′25″



