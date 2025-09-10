Colombia, un exponente del uso de energías renovables en América Latina

Durante el panel se resaltó el papel del bioetanol y el biodiésel como generadores de un cambio drástico en el país. | Foto: Caracol Radio

La transición hacia energías renovables es una necesidad prioritaria para el desarrollo humano y la sostenibilidad del mundo; al respecto, uno de los consensos más relevantes en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad que se lleva a cabo en Ágora es que esta no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica que puede impulsar el empleo.

En este sentido, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, enfatizó la necesidad de superar la visión conservadora que niega el cambio climático y de avanzar en políticas públicas que generen democratización energética y atraigan inversión en energías limpias.

Para el país el panorama es alentador. Philippe Conil, fundador de Biotec International, destacó que “Colombia está a la vanguardia porque ya tiene como el 70% de hidroelectricidad. No le cuesta tanto llegar al 90% con energía solar y energía eólica”.

Conil subrayó el papel del agro en la generación de bioenergía, recordando que Colombia tiene ventajas naturales para producir biogás gracias a su clima y sus cultivos, lo que permitiría avanzar en la autosuficiencia energética de manera sostenible.

Como ejemplo de desarrollo sostenible, Jorge Ignacio Correa, director de operaciones de Renting Colombia, presentó la experiencia en soluciones de movilidad. “Como compañía, le seguimos apostando a la descarbonización y a tener unas operaciones que impacten de manera positiva la huella de carbono”, señaló.

Un punto central de la discusión fue la relación con las comunidades, especialmente en zonas como La Guajira y Nariño. La transición, concordaron los panelistas, no puede repetir los errores del modelo extractivo: las comunidades deben recibir beneficios tangibles en infraestructura.

De ahí que el ministro destacara ciertas experiencias en el territorio como zonas de minería o de explotación de combustibles: “La comunidad no ha dicho ‘no queremos transición energética’, siempre han dicho ‘téngannos en cuenta’”.

En conclusión, la transición energética en América Latina es un proceso inevitable y estratégico, pero su éxito dependerá de un enfoque integral: inversión pública y privada, diversificación de la matriz energética, marcos regulatorios claros y, sobre todo, inclusión social.