Boyacá el departamento donde la Agencia Nacional de Tierras ha entregado más títulos de propiedad

La Agencia Nacional de Tierras entregó 266 hectáreas en Puerto Boyacá, en una jornada que busca reducir la alta informalidad rural en Boyacá y garantizar proyectos productivos a familias campesinas.

Boyacá

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 266 hectáreas a campesinos de Puerto Boyacá, en desarrollo de la estrategia “10.000 hectáreas por Colombia”, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para saldar la deuda histórica con el campo colombiano y garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

El coordinador de la ANT en Boyacá, Leonardo Plaza Vergel, destacó que esta jornada representa un paso clave en la redistribución de tierras en el departamento:

“En este caso no estamos formalizando predios, sino entregando tierra a quienes no la tienen. Esa es la esencia de la reforma agraria: que las familias campesinas puedan generar productividad y alcanzar tranquilidad económica”, explicó.

El departamento con mayor informalidad en la propiedad rural

Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, Boyacá registra más de 550 mil predios en condición de informalidad, lo que lo convierte en el departamento con el índice más alto de todo el país. Esta situación ha limitado históricamente a los campesinos para acceder a créditos, proyectos productivos e inversión estatal, al no poder demostrar la propiedad legal de sus parcelas.

“En Boyacá predomina el minifundio. Mientras en regiones como Meta o Córdoba se legalizan 300 o 400 hectáreas a un solo propietario, aquí hacemos el mismo esfuerzo para formalizar media hectárea a un campesino. Por eso decidimos medir los resultados también en número de familias beneficiadas y no solo en hectáreas tituladas”, explicó Plaza Vergel.

Leonardo Plazas Vergel, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Boyacá habla de como ha sido el proceso de formalización de Tierras en el país por parte de la entidad.

Avances en titulación de tierras

En el último año, la Agencia Nacional de Tierras ha consolidado avances históricos en el departamento. En Sotaquirá, por ejemplo, se realizó la entrega más grande de títulos rurales en la historia del país andino, con 2.000 escrituras en un solo acto.

El objetivo, según el funcionario, es cerrar 2025 con al menos 6.000 títulos entregados en Boyacá, cifra sin precedentes que busca responder a las necesidades de los campesinos de la región.

“Hoy contamos con una oficina en el departamento, con un equipo interdisciplinario de abogados, agrónomos y técnicos que recorren los municipios. Gracias a convenios con Notariado y Registro y el IGAC, hemos logrado agilizar trámites y reducir tiempos en la adjudicación de títulos”, agregó.

Acompañamiento productivo

La entrega de tierras no llega sola. Plaza Vergel explicó que la ANT cofinancia proyectos productivos de ciclo corto para las familias beneficiadas, con el fin de garantizar que la tierra tenga una vocación agrícola y genere ingresos estables.

“No se trata solo de entregar tierra, sino de acompañar a los campesinos para que puedan producir. Cofinanciamos hasta el 70% de proyectos productivos en el primer año, mientras se consolida la titulación. La idea es que no queden huérfanos, sino que tengan las herramientas para hacer realidad sus proyectos de vida”, sostuvo.

Puerto Boyacá, eje estratégico

Puerto Boyacá se ha convertido en un punto clave para la implementación de la reforma agraria, debido a la existencia de grandes extensiones de tierra con potencial agrícola.

“Puerto Boyacá será el segundo municipio del país con mayor número de hectáreas entregadas a campesinos. Allí existe un potencial de 17.000 hectáreas, de las cuales ya hemos adjudicado 4.000. Vamos a seguir trabajando para materializar resultados importantes durante este gobierno”, señaló el coordinador de la ANT en Boyacá.

La Agencia recordó que, además de los procesos de compra de predios, se avanza en la entrega de tierras incautadas o recuperadas por el Estado, que pasarán a manos de las comunidades campesinas para fortalecer la producción agrícola y la soberanía alimentaria.