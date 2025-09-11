10.000 hectáreas de tierras entregadas por el Gobierno y la ANT en 8 municipios de Colombia

Colombia

10.000 hectáreas de tierras fueron entregadas este jueves, en 8 departamentos del país, un hecho que ha sido catalogado como “la mayor acción de recuperación, adjudicación y titulación de tierras en la historia nacional”.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Los beneficiarios son campesinos, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas que, en su mayoría, habían enfrentado despojo, abandono estatal y falta de seguridad jurídica sobre los predios.

Con esta entrega, se suman hectáreas a las más de 1,7 millones ya formalizadas durante el actual gobierno.

¿De dónde provienen estas tierras?

Según la ANT, la tierra proviene de compras privadas, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), muchos de ellos vinculados a estructuras criminales y al paramilitarismo.

¿Dónde están ubicados estos terrenos?

Sucre Caldas Meta Santander Arauca Boyacá Tolima Cauca

¿Qué representa esta entrega?

El Gobierno señaló que cada hectárea entregada significa “un paso hacia la justicia social y la construcción de paz en el campo colombiano”, en el marco de la Reforma Agraria que, según ellos, busca garantizar el acceso progresivo a la tierra y fortalecer la seguridad alimentaria.