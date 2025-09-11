10.000 hectáreas de tierras entregadas por el Gobierno y la ANT en 8 municipios de Colombia
Con la formalización de 6.817 hectáreas en regiones como Cauca y Tolima, se completan más de 1.700.000 hectáreas entregadas a los colombianos
Colombia
10.000 hectáreas de tierras fueron entregadas este jueves, en 8 departamentos del país, un hecho que ha sido catalogado como “la mayor acción de recuperación, adjudicación y titulación de tierras en la historia nacional”.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Los beneficiarios son campesinos, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas que, en su mayoría, habían enfrentado despojo, abandono estatal y falta de seguridad jurídica sobre los predios.
Con esta entrega, se suman hectáreas a las más de 1,7 millones ya formalizadas durante el actual gobierno.
¿De dónde provienen estas tierras?
Según la ANT, la tierra proviene de compras privadas, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), muchos de ellos vinculados a estructuras criminales y al paramilitarismo.
¿Dónde están ubicados estos terrenos?
- Sucre
- Caldas
- Meta
- Santander
- Arauca
- Boyacá
- Tolima
- Cauca
¿Qué representa esta entrega?
El Gobierno señaló que cada hectárea entregada significa “un paso hacia la justicia social y la construcción de paz en el campo colombiano”, en el marco de la Reforma Agraria que, según ellos, busca garantizar el acceso progresivo a la tierra y fortalecer la seguridad alimentaria.