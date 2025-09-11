Bogotá se prepara para el Festival Centro 2026: fechas y lista de invitados

El Festival Centro 2026 llega con su edición número 17 a Bogotá. En el marco del El Bogotá Music Market – BOmm, se presentó este evento que promete traer mucha variedad musical a la ciudad. El festival se realizará del 29 de enero al 1 de febrero en distintos puntos del centro de la capital.

Con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA y la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a su directora, Blanca Andrea Sánchez, se hizo el lanzamiento de la imagen oficial del festival junto a un conversatorio sobre la música y la cultura bogotana.

El cartel incluirá a 47 artistas que estarán distribuidos por 10 escenarios. Con la presentación se mostraron a 17 de estos 47 artistas que harán presencia en el escenario bogotano.

Entre los grupos y artistas más conocidos se encuentra la banda de salsa “Los Latin Brothers”. La icónica agrupación salsera creada en 1974 y autora de temas como “Las caleñas son como las flores” estará en los escenarios de este festival representando el sabor de la salsa colombiana.

Un festival con homenaje

El festival contará con un homenaje a Nicoyembe, un artista referente en la música regional y afrocolombiana, que a través de instrumentos como la marimba y el saxofón, logra representar el folclor colombiano con sus raíces pacíficas. En este evento se le hará el reconocimiento como un aporte a la construcción de la memoria y cultura en Colombia.

“Los sonidos de la diferencia”

Este es el lema del festival que recibirá el próximo año a toda la diversidad cultural y musical. Durante el conservatorio de BOmm, se reflexionó acerca del espacio bogotano como un punto de conexión cultural con otras personas, un lugar donde se reúnen todas esas expresiones de arte que se manifiestan en los territorios de Colombia.

Festival Centro 2026: Lista de invitados

Estos son 14 de los 47 artistas invitados que fueron anunciados durante el conversatorio y que serán parte de este importante festival:

Afaz Natural

Álvaro Buendía

Carlos Rico “El Propio Cimarronero”

Diana Burco

El Chongo de Colombia

El Supersón Frailejónico

Gina Savino

La BOA (Bogotá Orquesta Afrobeat)

María Mulata

N. HArdem + United fruit co

Romperayo

Rummy Olivo

Sergio Arias y Malalma

Taniana Gómez “Madame”

Ellos son los invitados ganadores del concurso “El Escenario es el Centro” que es parte de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) y busca una participación de los ciudadanos y los grupos locales emergentes para preservar estas diversidades culturales.