Autoridades en Viterbo advierten que delincuentes exigen dinero a nombre de la alcaldía y del DPS

En los últimos días, la Secretaría de Gobierno de Viterbo (Caldas) ha recibido varias denuncias de presuntas estafas, en la que a través de llamadas o mensajes de WhatsApp, los presuntos delincuentes, contactan a adultos mayores pidiendo dinero para ser, supuestamente, favorecidos de diversos programas sociales.

Por este motivo, Santiago Restrepo, secretario de Gobierno de Viterbo, asevera que ningún funcionario y ninguna entidad exige dinero para acceder a beneficios. “Hemos recibido denuncias al respecto de varios ciudadanos quienes explican que las llamadas están relacionadas con posibles solicitudes de pagos para acceder a programas o proyectos del gobierno nacional, específicamente, del Departamento de Prosperidad Social”.

De acuerdo a la información conocida por el funcionario, los presuntos delincuentes utilizan la modalidad virtual para cometer las estafas, principalmente, a los adultos mayores solicitando dinero, lo que indica una señal de alarma en las autoridades, ya que esta población es tendiente a caer en este tipo de estafas. “Los mensajes que reciben los difunden, por eso pedimos no reenviar esas cadenas falsas, puesto que nuestro adultos mayores no están relacionados a las redes sociales. Estas denuncias que recibimos son puestas en conocimiento de la Policía Nacional, en este caso la Unidad Básica para que averigüe sobre el tema porque puede ser una estafa cibernética”.

Por ese motivo, las autoridades entregan recomendaciones para no ser víctimas de esta clase de estafa. Frente a este panorama, insiste que las convocatorias a subsidios o programas estatales, se realizan por los canales oficiales del ente municipal y entidades nacionales.