“ Ella dijo en el hospital que él la atacó”: familiar de mujer quemada en la galería de Manizales

Manizales

La muerte de una mujer por quemaduras de su cuerpo de hasta un 70% en la Galería de Manizales, está siendo investigado por la fiscalía general de La Nación por feminicidio agravado.

Inicialmente los hechos fueron reportados por las autoridades de Manizales como un hecho accidental , donde supuestamente la pareja jugó con alcohol y luego se prendió fuego con un cigarrillo

La mujer sufrió quemaduras graves en su cuerpo y fue trasladada a un centro asistencial donde falleció, según la familia la mujer dijo cuando estaba en el hospital que este hecho si fue un ataque de esta persona

En las últimas horas se conoció que la fiscalía investiga los hechos por feminicidio agravado y esto concuerda con la hipótesis que tiene la familia.

“Como familiares de ella, yo como prima de ella siempre supe que era un feminicidio, ella le tenía miedo al fuego. Nos dolió que hubiera puesto que era un accidente, porque cómo se le ocurre que uno mismo se va a tirar alcohol y uno mismo se va a quemar sabiendo que tiene dos hijos y está joven y tiene toda una vida por delante”; dijo la prima de Tatiana

El hombre implicado que no fue capturado el día de los hechos ya fue aprehendido en las últimas horas y será un juez de control de garantías quien legalice la captura

“Queremos que esto no quede impune que hagan justicia, que no lo suelten, porque es que lo que él cometió fue una atrocidad, lo que él hizo eso no tiene corazón. Él se merece estar allá encerrado”; puntualizó la familiar