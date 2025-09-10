Ministerio de Trabajo anuncia cierre de actividades en cocina de Andrés DC

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que tras el suceso ocurrido, se registraron más de 26 denuncias, por lo que la entidad realizó una inspección este martes para verificar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales confirmó que el establecimiento puso un “sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos”, dijo la funcionaria.

Tras ocho horas de inspección continua, se encontraron diversos riesgos que ponían en amenaza a las personas asistentes a este restaurante, entre los que estaban fallos técnicos y riesgos en la parte eléctrica y térmica.

¿Cuál fue el incidente en Andrés DC?

El incidente se dio en el restaurante Andrés DC ubicado en la calle 82. Nueve personas resultaron varias personas resultaron quemadas por fallas técnicas en una máquina de humo que habría presentado expulsión de chispas incandescentes sobre los clientes del lugar.

Las personas afectadas presentaron quemaduras leves en el rostro y espalda, por lo que una enfermera les dio los primeros auxilios mientras les decía que el daño a su ropa iba a ser remunerado, según Javier, un testigo del hecho en entrevista con Caracol Radio.

De igual manera, expresó su molestia al afirmar que no hubo un proceso eficiente con la atención que necesitaban en esos momentos, ya que un médico llegó, tras un tiempo esperando, sin equipos ni implementos necesarios para los heridos.

Ya habían ocurrido accidentes con el restaurante

Este tipo de sucesos ya habían ocurrido. El 12 de agosto de 2024, en uno de sus restaurantes ubicados en Chía, Laura Villamil, bailarina que estaba presentando su show en el establecimiento, sufrió un grave accidente donde el 80% de su cuerpo resultó quemado por una llama que incendió su vestido.

¿Qué dijo el restaurante al Ministerio?

Por su parte, el restaurante se comprometió a iniciar planes de mejora para la infraestructura. Se va a “paralizar toda la preparación de alimentos en el restaurante” expresó Muñoz, el cierre se dará “por al menos una semana” según requerimientos de Andrés DC, que se comprometió en este tiempo a dar solución de las fallas encontradas.

De igual manera, Sanguino dijo que se van a “adelantar las respectivas inspecciones en otras sedes de este establecimiento comercial” para garantizar los derechos y la seguridad de los trabajadores, afirma el ministro.