Exigen reparación y no repetición, no fueron quemaduras leves: abogado de víctimas Andrés DC

En las últimas horas, la viceministra Sandra Muñoz confirmó la imposición de un sello por paralización parcial en la zona de preparación de alimentos, frente al incidente en el restaurante Andrés DC.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que se recibieron más de 26 denuncias, lo que motivó una inspección de ocho horas. Durante esta revisión se detectaron fallas técnicas, riesgos eléctricos y térmicos.

Cabe destacar que el incidente en el restaurante Andrés DC, ubicado en la calle 82, dejó nueve personas reportadas con quemaduras, pero muchas otras afectadas, tras la falla de una máquina de humo que expulsó chispas incandescentes sobre los clientes.

Adicionalmente, se notificaron demoras e insuficiencias en la atención médica inmediata a los afectados. En este contexto, Juan Pablo López, abogado y apoderado de las víctimas de Andrés DC, pasó por 6AM para ampliar la información sobre el caso.

