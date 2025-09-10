Tras la muerte de Yudi Alexandra desde el Congreso piden más control a las agencias de turismo

Tras el fallecimiento de la joven arquitecta tunjana, Yudi Alexandra Castellanos Solano, el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca pidió más control a las agencias de turismo.

Tunja

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca lamentó la muerte de la joven tunjana Yudi Alexandra Castellanos Solano durante un paseo por La Macarena, Meta.

El congresista solicitó al ministerio de Comercio, Industria y Turismo más vigilancia y control frente a la seguridad que manejan las agencias de turismo para evitar este tipo de tragedias.

“Boyacá hoy está de luto por la partida de Yudi Alexandra Castellanos, quien desafortunadamente perdió la vida en unas circunstancias que solicitó a las autoridades que investiguen a fondo en el departamento del Meta, en el marco de un espacio de recreación”.

Aseguró que Ecotrips, la empresa a la que la familia de la víctima le compró el paquete turístico, no contaba con los requisitos para cumplir con este tipo de actividad.

“Una tristeza porque los operadores turísticos del departamento del Meta y en particular este operador turístico, no contaba con las condiciones ni las medidas de seguridad necesarias para prestar los servicios que le ofreció a esta familia”.

Pidió que se investigue a fondo lo sucedido y le retiren la licencia a la empresa, Ecotrips.

“Remitiremos lo sucedido a las autoridades competentes para que suspendan la licencia de este operador turístico y le pido al ministerio de Comercio, industria y turismo revisen las actuaciones de los operadores turísticos en el meta y en el país para que estas desgracias no se vuelvan a presentar”.

Yudi Alexandra Castellanos Solano se había graduado en la Universidad Santo Tomás de Tunja de Arquitectura el 6 de diciembre de 2024, y el 11 de julio de este año había recibido el título como Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción de la misma institución.

El domingo 7 de septiembre se conoció su desaparición mientras disfrutaba con su familia de un paseo en el sector de Caño Canoas, en el Meta y en la mañana del martes 9 se confirmó el hallazgo de su cuerpo, 6 kilómetros abajo del lugar del accidente.