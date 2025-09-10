Se forma nueva alianza para la creación de centro de innovación de economía circular

En medio de la Cumbre de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, se firmó la alianza entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Secretaría Distrital de Ambiente, empresas, y universidades para crear el centro de innovación de economía circular en la región, de acuerdo a las herramientas con las que ya cuentan.

El sector privado se une para expandir los procesos de aprovechamiento de residuos, y son750 empresas la que hacen parte del proyecto, que ya cuenta con la capacidad instalada, y se trabajará por incluir a profesionales y asistentes técnicos para avanzar con la iniciativa.

“Lo que buscamos con este laboratorio es llevar a ensayo y a prueba, lo que hoy está generándose como residuo para que le sirva como materia prima a otra empresa y de ahí empezar a dinamizar y a generar esos procesos de economía circular. Hoy el territorio está con base en la economía lineal, lo que genera extracción, genera la producción y el residuo”, explicó Nidia Riaño, Directora de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Por ahora se estableció una primera fase de ejecución, que se financiará con recursos de las diversas entidades que hacen parte del convenio, y otras aportarán insumos materiales y técnicos para la implementación del centro.

