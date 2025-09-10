Asocars e Ideam firman acuerdo para conectar información con el fin de prevenir desastres en el país

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y el IDEAM firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la gestión ambiental en Colombia y la sostenibilidad de los territorios.

El memorando surge para establecer un marco de cooperación con el propósito de contribuir en la consecución de los fines y competencias de las entidades firmantes, en aquellos aspectos que, por sus competencias funcionales, organizacionales y de presencia en territorio, son necesarias para la complementariedad en la adecuada y oportuna prestación de los servicios y actividades cargo de cada una en los territorios.

“Se hace urgente que conectemos la información de las estaciones, la información que levantan las CAR con la información del IDEAM, para lograr mejor resolución, como un zoom mayor en los territorios que permita la planificación y la prevención de desastres”, informó la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry.

Las partes firmantes se apoyarán una a la otra en el trabajo hacia el cumplimiento de sus respectivas labores, aprovechando los elementos de sus respectivos programas.

Entre tanto, los proyectos en los cuales las partes colaborarán, teniendo en cuenta el acuerdo, serán seleccionados, acordados y llevados a cabo con el fin de traer un beneficio mutuo en el cumplimiento de sus tareas.

A través de este memorando, también se busca fortalecer la educación ambiental, el conocimiento de riesgo y la protección del ambiente sin generar costos adicionales.