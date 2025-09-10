Policía inicia toma de 90 horas en el centro de Pereira para combatir la delincuencia

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira iniciará una intervención especial en el centro de la ciudad con el fin de frenar el accionar delincuencial que en las últimas semanas ha afectado la tranquilidad de los ciudadanos.

La operación, denominada ’90H en el Centro’, consiste en 90 horas continuas de investigación, requisas, allanamientos y capturas de personas con antecedentes o requerimientos judiciales. Para ello se desplegarán más de 100 uniformados en el área comprendida entre la calle 10 y la calle 30, y entre la Avenida del Río y la carrera 12, zona donde se concentran problemáticas como el hurto a establecimientos comerciales, la venta de estupefacientes y la presencia masiva de habitantes en condición de calle.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana, aseguró que el propósito es atacar de manera frontal a las estructuras criminales que operan en Pereira.

“Vamos a hacer operación 90H desde el centro, articularemos las cámaras entre las de la Policía y los comercios para que podamos obtener información con fines investigativos. Fortaleceremos el plan pared para brindar seguridad a todos los ciudadanos. Con los habitantes en condición de calle, también buscaremos ejercer un control y un trabajo social con la Alcaldía, en realidad sí hemos visto que han aumentado”, afirmó el coronel Ochoa.

Recordemos que este año ya se registran 167 homicidios en la ciudad y varios casos recientes se han generado en el centro de Pereira, por esa razón las autoridades destacaron que esta ofensiva busca mejorar la seguridad en el centro de Pereira y responder a la preocupación de comerciantes y transeúntes frente a la inseguridad.