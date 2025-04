Nicolás Petro:El chat que probaría que Days Vásquez es la dueña oculta del Mercedes de $200 millones

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio conoció una conversación de WhatsApp que contiene varios audios que ratifican que el entonces fiscal Mario Burgos, sabía que Days Vásquez, es la dueña oculta y poseedora del Mercedes de $200 millones de procedencia irregular, el mismo que la Fiscalía le atribuye a Nicolás Petro.

Los interlocutores de ese chat son el entonces fiscal Mario Burgos, y Blanca Gutiérrez, en esa conversación, la examiga de Days, solicitó reiteradamente al funcionario judicial, que hiciera efectiva el acta y la orden para el traspaso del lujoso vehículo a nombre de la exesposa de Nicolás Petro, porque de no hacerlo, podría meterla en problemas judiciales. La respuesta del fiscal fue evasiva.

Para contexto del caso, tanto en el escrito de acusación contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, como en el principio de oportunidad concedido a Days Vásquez, la Fiscalía afirmó que, el hijo del presidente de la República compró un Mercedes Benz pagado en efectivo con dineros injustificados que no correspondían a su actividad económica y trató de ocultarlo. (ver documento)

El Mercedes Benz de Days Vásquez Ampliar

En el expediente judicial Days Vásquez dijo que, Nicolás, supuestamente lo puso a nombre de Blanca para ocultarlo, pero la realidad es que, ese vehículo resultó a nombre de Blanca Gutiérrez, como prenda de varios préstamos que le hizo a Days Vásquez, y era la garantía de una deuda de alrededor de $40 millones. Blanca Gutiérrez era amiga de Days Vásquez.

La misma Fiscalía fue la que pidió a Blanca, hacer el traspaso del Mercedes Benz a nombre de Daysuris, a través de su abogado Alait Freja y con el aval del fiscal Burgos. (ver documento)

La constancia de traspaso del Mercedes para Days Vásquez Ampliar

El chat entre Blanca y el fiscal Mario Burgos

La conversación conocida por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, gira en torno a que Blanca Gutiérrez, durante más de un año insistió al fiscal Burgos para que se hiciera el traspaso del vehículo a nombre de Days Vásquez, y a traves de su abogado Alait Freja, tal y como quedó en el acta firmada en la Fiscalía.

El fragmento del chat indica que esas conversaciones se desarrollaron entre el 4 de junio de 2024 y el 3 de julio de 2024, pocos días antes de que el fiscal Burgos fuera removido del caso por haber sido llamado a juicio disciplinario.

En ese chat quedó constancia que, Blanca, después de tanto insistir, el fiscal burgos contestó lo siguiente:

Mario Burgos: (audio) Señora Blanca, acabo de hablar con el señor Alait, el abogado, y sabe que ya están haciendo el trámite, excúseme por favor, pero, pues yo, de manera insistente, les he manifestado de tal situación.

Dra Blanqui: Sí, pero siempre es lo mismo. Les dice y ellos no hacen nada, esa es la conclusión.

Dra Blanqui: ¿Qué debo hacer entonces?

Mario Burgos: (audio) No, ya lo están haciendo, inclusive el problema era de dinero, ya la señora, ehhhh, Days, ya consiguió la misma.

Dra Blanqui: Eso no se lo cree ni ella misma. Para fiestas y pasear si tiene, y para realizar un simple traspaso no. Veo muchas fallas en su lógica (en la de ella).

Mario Burgos: Eso le dije, señora Blanca, eso realmente yo le dije y créame que, como usted me lo está diciendo, yo se lo transmití a ella, que para otras cosas sí tiene, a mí no me interesa, es su vida personalísima, a mí no me interesa si A y si B en otras partes, en Cartagena, en donde sea, eso no me interesa, pero sí tiene unos compromisos legales y judiciales. Comparto plenamente lo que usted dice.

Dra Blanqui: Bueno, entonces ya esperé lo mucho, espero lo poco, como ya lo están haciendo imagino que el día de mañana o a más tardar el día lunes ya debería estar listo. Entonces escribiré el lunes, muchas gracias, muy amable.

Los chats entre el fiscal Mario Burgos y Blanca Gutiérrez Ampliar

Las omisiones del entonces fiscal Burgos

El 25 de junio de 2024, Blanca Gutiérrez, nuevamente escribió al fiscal Mario Burgos porque el abogado Alait Freja y Days Vásquez no hicieron el traspaso del vehículo, como se acordó con la Fiscalía.

Dra Blanqui: Señor fiscal pero usted siempre les dice, y ellos no acatan, ni siquiera con un derecho de petición.

Mario Burgos: Pues eso tiene unas consecuencias

Mario Burgos: (audio) Señora Blanca, llamé al abogado Alaid, pero yo creo que, hay que hacerlo con el mayor de los respetos, porque él va a solucionar eso, entonces no podemos entrar en conflicto con él ¿sí? Entonces por favor, ya se está haciendo el trámite, mire, ahí le envié los soportes, feliz tarde, estaré pendiente y ya le respondo su derecho de petición. Tranquila.

Dra Blanqui: No le he faltado el respeto a nadie y si el señor alait así lo considera, pues es su concepto y no mi problema.

El chat entre el fiscal Mario Burgos y Blanca Gutiérrez, por el Mercedes del caso Nicolás Petro Ampliar

Y en otro aparte del chat quedó registro de los siguiente:

Dra Blanqui: No puedo estar riéndome señor fiscal, que vergüenza con usted.

Pero ese señor alait hace 9 o 10 meses atrás me llamaba intimidandome, presionando por el carro, (tengo todas las grabaciones de las llamadas) Han pasado 9 meses, Y quiere venir a vacilarme? Dilatando las cosas, No es posible este suceso, No no, Como así, Que aplique el derecho más bien.

Y que deje de estar mostrando como víctima. No estoy pidiendo nada Fuera a lo que ya LA FISCALÍA dispuso.

El chat entre el fiscal Mario Burgos y Blanca Gutiérrez, por el Mercedes del caso Nicolás Petro Ampliar

Las contradicciones de la Fiscalía

El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, establece que las negociaciones con el imputado o acusado no podrán celebrarse hasta tanto se reintegre el dinero o los bienes que obtuvo fruto de la conducta delictiva.

A Days Vásquez, le concedieron un principio de oportunidad a pesar de que la Fiscalía sabía que ella es la poseedora del Mercedes de $200 millones, y la casa de Tubará, bienes que no devolvió y que el ente acusador no decomisó.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio supo que la Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Blanca Gutiérrez, por presunto lavado de activos, precisamente, porque en el papel aún aparece como “propietaria” del Mercedes, aunque la real poseedora es Days Vásquez.