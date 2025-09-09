Justicia

Fiscalía designa a fiscal de apoyo en caso contra Nicolás Petro por lavado de activos

Brindará “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” a la fiscal que lidera el juicio, Lucy Laborde.

fachada Búnker de la Fiscalía. Foto cortersía Fiscalía General / Andres David Sandoval Suarez

A través de la Resolución No. 33, la Fiscalía General de la Nación designó a María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La delegada, de acuerdo con el documento, brindara “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” a la fiscal que lidera el juicio, Lucy Laborde.

La designación se justifica por la alta carga de trabajo en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la necesidad de asegurar la correcta aplicación de la ley.

“DESIGNAR como apoyo a la Doctora María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado de la Delegada para las Finanzas Criminales para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso mencionado, asignado a la Fiscalía 3 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente acto administrativo”, señala el documento.

Las investigaciones contra el hijo del presidente Petro:

A la par del proceso que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022, ahora a Nicolás Petro lo enredan supuestas irregularidades en contratación.

El ente acusador anunció nueva imputación en su contra por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado. Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.

