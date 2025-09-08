Éder Chaux ilusiona a la hinchada del DIM: “Estamos mentalizados en llegar otra vez a la final”

Éder Chaux, arquero de Independiente Medellín, le concedió una entrevista a El VBAR Caracol en la que analizó el rendimiento de su equipo tras al clásico paisa. Además, Chaux habló sobre cómo ha evolucionado el desempeño del DIM desde el inicio de la Liga Colombiana y señaló los errores cometidos en el partido ante Atlético Nacional.

“Un partido muy atractivo, inicialmente por el resultado, por la cantidad de goles que se dio, el reconocer que los dos equipos son de muy buena calidad, que demostraron su trabajo, su identidad. Por momentos se vio sometido el rival, por otro momento estuvimos nosotros sometidos, se dio mucha posesión de juego, mucho control del balón y tácticamente también se vio mucho trabajo. Yo creo que en cierta manera y en términos generales para el hincha, yo creo que fue muy atractivo este clásico. Considero que de pronto teníamos nosotros la ventaja y la oportunidad de llevarnos el partido, pero es de reconocer que también no teníamos un rival nada fácil al frente”, indicó el arquero.

Sobre el empate en el clásico paisa, Éder Chaux reconoció que el equipo tuvo falencias en la zona defensiva y reconoció que Nacional aprovechó esos espacios.

“Indudablemente, cuando te convierten tres goles, es claro que hubo fallas en la zona defensiva, quizá teníamos claro que enfrentábamos a un equipo rápido que tenía extremos que nos podían generar daño y generar muchos riesgos. Yo creo que fallamos de pronto un poco en generarles espacios, ellos hacían muy buen trabajo de acumular jugadores en medios de los espacios de los centrales de nosotros", afirmó Chaux.

El arquero también destacó el buen trabajo del rival y aceptó que esa calidad individual hizo que igualaran el partido: “La defensa de ellos trabaja muy bien, cosa que quizá nosotros no logramos identificar en el momento, así sucedió el primer gol y así sucedió el tercer gol. Entonces siempre somos autocríticos, siempre tratamos de corregir esas situaciones que se presentan y lamentablemente ayer nos convirtieron tres goles donde anteriormente, en la línea de partidos que veníamos invictos, pues no nos habían convertido tantos goles, pero también es de reconocer que el rival tenía gran calidad, tenía muy buenos jugadores que individualmente te pueden sorprender y marcar la diferencia".

Medellín busca repetir final

Por último, Chaux destacó el crecimiento del equipo en las últimas fechas, aseguró que el DIM ha encontrado una identidad de juego que los motiva a pensar en la final y poder volver a conectar con sus hinchas.

“Reconocemos que hemos hecho un buen trabajo, el equipo ha venido logrando un crecimiento también en el juego. Quizás las primeras fechas no estaba muy claro el equipo, no tenía esos resultados. En el presente yo creo que es un equipo que ha tenido una identidad muy clara, un equipo que independientemente donde vaya a jugar o al rival que enfrente siempre trata de construir, de elaborar, de tener posesión del balón, creemos que ese es el camino, esa es la línea. Estamos muy mentalizados en poder llegar otra vez a la final, poder brindarle esa emoción al hincha y en generar esa ilusión y esa conexión con ellos que lamentablemente se nos ha escapado en tiempos anteriores”, reveló el arquero.