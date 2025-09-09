¡Vuelve Leonardo Castro! Millonarios anuncia el regreso de su goleador: Cómo seguir el juego

Millonarios se pone al día en la Liga colombiana este miércoles, cuando reciba al Deportivo Pasto en juego pendiente por la segunda fecha del campeonato. Los dirigidos por Hernán Torres se encuentran obligados a conseguir un triunfo para mantenerse en carrera por llegar al grupo de los ocho mejores.

El equipo bogotano ha dado muestras de mejoras en los últimos encuentros, al menos desde los resultados. En los últimos tres partidos ha sumado 7 puntos, producto de dos victorias (3-0 Junior y 1-2 Águilas Doradas) y un empate (0-0 Santa Fe).

Para el juego de este miércoles, los azules recibieron una gran noticia, recuperando a una de sus principales figuras, el delantero Leonardo Castro. Castro, de 33 años, quien se encontraba fuera de las canchas desde hace más de cinco meses por una delicada lesión en la pierna izquierda.

¿Qué le pasó a Leonardo Castro?

El pasado 30 de marzo, durante un juego en el que Millonarios venció 2-0 a Alianza FC con un gol de Leonardo Castro, el delantero caucano sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda. En una acción desafortunada en la mitad del campo del estadio El Campín, el pie de Castro se quedó en el césped, cayendo todo el peso de su cuerpo sobre su pierna, generándose la fractura.

Números de Leonardo Castro en Millonarios

Leonardo Castro se encuentra en Millonarios desde el año 2023, desde entonces ha convertido más de 40 goles, siendo campeón en dos oportunidades: de la Liga 2023-I, ante Atlético Nacional, y de la Superliga del 2024, contra el Junior.

Otras novedades en la convocatoria

Además del regreso de Leonardo Castro, Millonarios cuenta en su convocatoria con la presencia del portero Iván Mauricio Arboleda, expulsado en el clásico bogotano del pasado sábado, pero habilitado por la presencia de Juan Pablo Vargas en la Selección de Costa Rica.

¡VAMOOOOOOS MILLOOOOOOS! 💙🔥⚽



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Deportivo Pasto en el Estadio El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/Amf90qhC30 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 9, 2025

¿Cómo seguir el partido?

El juego Millonarios Vs. Pasto, por la segunda fecha de la Liga colombiana, se disputará este miércoles en El Campín a las 7:30PM. El juego contará la transmisión en streaming de El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto a través de la página web de Caracol Radio.