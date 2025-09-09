EN VIVO | Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas, partido reprogramado en la Liga Colombiana

Este martes 9 de septiembre se jugará el compromiso reprogramado por la tercera fecha de la Liga Colombiana entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, en el estadio Américo Montanini de la capital Santandereana. Inicialmente, este duelo estaba previsto para la tercera semana de julio, pero tuvo que posponerse por los compromisos de ambos equipos en la competencia de los torneos internacionales.

Es un duelo muy interesante por el momento de ambos clubes. El equipo de casa está dentro del grupo de los ocho y ha sumado varios triunfos valiosos, está en la séptima posición con 16 unidades. El fin de semana pasado, en la que fue la fecha de clásicos, le ganó 3-1 a Alianza FC, compromiso en el que Gleyfer Medina marcó doblete y puso a ganar a los Leopardos.

La historia nos respalda, el presente nos reta y el futuro lo escribimos en cada jugada 🇮🇹 ¡Vamos O11CE!#MiVidaMiEquipo #OnceCaldas pic.twitter.com/rFLvInYrQT — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 9, 2025

Por su parte, Once Caldas, sin Dyaro Moreno, por su llamado a la Selección Colombia, oficiará este compromiso en alza en la Liga Colombiana, donde ha ganado los dos últimos partidos. Derrotó como visitante 1-2 a Independiente Santa Fe y salió victorioso en el clásico ante Deportivo Pereira 1-0 en la jornada anterior.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera, necesitan el triunfo para seguir cediendo puntos y salir de la parte baja de la tabla. De momento son decimoséptimos con 9 unidades. Es el único equipo Colombiano que sigue en competencias internacionales, disputarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.