Joven artista antioqueño firma con Sony Music gracias a plataforma La Nave

La iniciativa musical La Nave, un estudio de grabación impulsado por la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio (ICPA), alcanzó un hito importante: el artista de música popular Jhon Ferney Pulgarín, conocido como Punto a Punto, firmó un contrato de administración de obras con Sony Music Publishing, una de las editoriales más importantes del mundo.

Pulgarín fue ganador de la segunda edición de La Nave en la subregión de Occidente y ahora proyecta su carrera hacia escenarios internacionales. “La firma de Punto a Punto con Sony Music es una muestra de cómo esta iniciativa descubre, forma y lleva a los músicos emergentes de nuestra región a construir sus carreras profesionales en el mercado global”, señaló Roberto Rave, director del ICPA.

La Nave se ha consolidado como el primer estudio de grabación de alto nivel en Colombia instalado dentro de un bus que recorre las nueve subregiones de Antioquia. A través de convocatorias públicas, selecciona a artistas que se presentan ante jurados especializados y graban su primer sencillo con apoyo en difusión digital y en escenarios culturales.

En sus dos primeras ediciones, más de 1.500 músicos participaron del proceso. Ahora, con la tercera edición que comenzará en septiembre, se busca ampliar el impacto de la plataforma incorporando jurados de la industria musical nacional e internacional, quienes se desplazarán hasta los municipios para conocer de cerca el contexto de los artistas.

Los ganadores tendrán la posibilidad de recibir formación y abrir puertas en el mercado global con disqueras y editoriales como Universal Music Publishing Group, Sony Music Publishing, Virgin Music Group, Billboard, Gaia y Dinastía INC.