Capturaron a “Wescol” y “Randa”, integrantes de Los Caparro en Cuacasia

Caucasia, Antioquia

En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín) de la Policía, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Caparros, también conocidos como Los del Bajo.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Caucasia, y permitió la aprehensión de dos hombres identificados con los alias de Wescol y Randa. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 milímetros, varias municiones y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la información oficial, alias Wescol registra cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado. Por su parte, alias Randa es señalado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Esta acción hace parte de los recientes golpes propinados por la Fuerza Pública contra estructuras ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, una de las subregiones más afectadas por la criminalidad.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desplegando operaciones militares para neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad en la zona. Asimismo, invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea gratuita 147.