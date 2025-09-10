Israel bombardea “objetivos militares” de los hutíes en la capital de Yemen

El Ejército israelí confirmó este miércoles, 10 de septiembre, haber bombardeado “objetivos militares” de los rebeldes hutíes en la capital yemení, Saná, y la gobernación de Al Jawf.

Esta es su “respuesta” a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos, el ataque con un dron que impactó en el aeropuerto de Ramón, en el sur del país.

El grupo rebelde, que controla la capital y amplias partes de Yemen confirmó que al menos nueve personas murieron y más de cien resultaron heridas tras los bombardeos.

“Entre los objetivos atacados se encuentran campamentos militares donde se identificaron a miembros del régimen, el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes y un almacén de combustible utilizado por el régimen para actividades terroristas”, recoge un comunicado del Ejército israelí.

Según Israel, los sitios bombardeados “sirvieron al régimen hutí para planificar y ejecutar ataques terroristas” en su territorio.

“El régimen terrorista hutí opera bajo la dirección y financiación del régimen iraní para perjudicar al Estado de Israel y a sus aliados. El régimen explota el ámbito marítimo para proyectar fuerza y llevar a cabo actividades terroristas contra las rutas marítimas y comerciales mundiales”, asegura el Ejército.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó estos bombardeos como “otro duro golpe contra” los hutíes, “incluyendo su aparato de propaganda”, y advirtió que “atacarán el terrorismo dondequiere que se encuentre”. Esta declaración se produjo al día siguiente de su acción militar contra los líderes de Hamás en Catar, que provocó un inusual reproche del presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, el portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, afirmó que los bombardeos “se dirigieron exclusivamente contra civiles, incluidos los periódicos ’26 de Septiembre’ y ‘Al Yemen’”. Además, aseveró que “esta brutal agresión no quedará impune”.

Netanyahu promete seguir atacando Yemen tras los bombardeos contra infraestructura de los hutíes en la capital

A través de su cuenta de X, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció tras los bombardeos contra infraestructura de los rebeldes hutíes en Saná y prometió que su país seguirá atacando Yemen.

“Continuaremos y atacaremos. A quienquiera que nos alcance, a quienquiera que nos ataque: le alcanzaremos”, dijo el mandatario.

Cabe agregar que los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo.