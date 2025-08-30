Muere primer ministro de los hutíes de Yemen en ataque de Israel

El primer ministro de los hutíes de Yemen murió en un ataque aéreo israelí junto con otros funcionarios a principios de esta semana, anunciaron el sábado los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, quien fue designado el año pasado, es el funcionario de mayor rango que se sabe que murió en una serie de ataques israelíes durante la guerra en Gaza.

“Anunciamos el martirio del combatiente Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi... junto con varios de sus colegas ministros, ya que fueron blanco del traicionero enemigo criminal israelí”, afirma un comunicado hutí.

“Otros compañeros resultaron heridos con heridas moderadas a graves y están recibiendo atención médica desde el jueves por la tarde”, añadió.

El ejército israelí atacó el jueves la zona de Saná, la capital bajo control hutí. Los hutíes, que se declaran solidarios con los palestinos, han disparado con frecuencia misiles y drones contra Israel durante la guerra de Gaza.

Las fuerzas israelíes “atacaron un objetivo militar del régimen terrorista hutí”, dijo el ejército israelí en ese momento.

Los hutíes también han atacado los barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén que, según ellos, están vinculados a Israel durante la guerra de Gaza.

El grupo rebelde controla grandes partes de Yemen, que ha estado en guerra desde 2014, y es parte de la alianza antiisraelí de Irán junto con grupos militantes en gran parte del Medio Oriente.