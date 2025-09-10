Cayó en Medellín alias “El Negro”, narco que enviaba cocaína a Europa

Medellín

En el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Interior de Francia, capturó en Medellín a Pablo Andrés Mena Restrepo, alias “El Negro”, señalado de integrar una organización narcotraficante transnacional que operaba en outsourcing con el grupo delincuencial “La Terraza”.

El procedimiento, destacado por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, permitió poner tras las rejas a este hombre considerado pieza clave en el engranaje del tráfico de cocaína hacia Europa.

¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗕𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗦𝗢𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗢𝗡 ‘𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗭𝗔! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la @FiscaliaCol y el Servicio de Seguridad… pic.twitter.com/DKSYuGKTim — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 8, 2025

¿Cómo operaba?

De acuerdo con las investigaciones, alias “El Negro” habría coordinado el envío de cargamentos de droga hacia países como Francia, Alemania y Países Bajos, utilizando empresas de transporte aéreo internacional para movilizar la mercancía a ciudades como Hamburgo y Ámsterdam.

Asimismo, estaría vinculado a la compra de insumos químicos empleados en un laboratorio de producción de cocaína ubicado en el municipio de Santo Domingo, en el Nordeste de Antioquia.

“Las investigaciones apuntan a que haría parte de una organización narcotraficante con conexiones incluso directas con el GDO La Terraza, estructura criminal de aquí de Medellín, operando como un outsourcing criminal para potenciar el envío de droga al exterior”, detalló Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Mena Restrepo fue puesto a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Esta captura se produce pocos días después de la activación en Medellín del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, un grupo élite conformado por más de 400 uniformados que busca propinar golpes a las principales estructuras criminales del Valle de Aburrá. Este componente especial está enfocado en combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad de los habitantes de la región.