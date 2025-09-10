Antioquia avanza en proyecto de mejoramiento genético bovino para pequeños productores

Antioquia

Un proyecto de mejoramiento genético bovino comenzó a implementarse en 32 municipios de Antioquia con el propósito de aumentar la productividad de la ganadería en el departamento. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 7.930 millones de pesos en convenio con la Universidad de Antioquia, se desarrollará hasta 2027 y beneficiará a más de 1.500 productores.

La estrategia contempla más de 22 mil servicios de inseminación artificial y 11 mil preñeces confirmadas. Además, se entregarán kits de inseminación a asociaciones locales, se formarán 32 inseminadores en las regiones y se realizarán cerca de 7.500 visitas de acompañamiento técnico. También se impartirán cursos presenciales, capacitaciones virtuales y cápsulas educativas para 2.500 ganaderos.

De acuerdo con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, el mejoramiento genético busca aumentar la eficiencia reproductiva y la productividad bovina. Jenny Chaparro Gutiérrez, decana de la facultad, explicó “ Como vamos a hacer un análisis de la genética de esos hatos, vamos a tener la posibilidad de tener mayor productividad. Eso significa más carne, más leche con las crías, con los hijos, producto de esta mejoramiento genético.”.

La ganadería es un sector clave para la economía rural antioqueña. El departamento concentra el 11 % del inventario bovino nacional y el 90 % de los productores son pequeños campesinos con menos de 10 hectáreas. Actualmente, el promedio de producción de leche en la región es de 16 litros por vaca al día, mientras que en países con condiciones similares se alcanzan hasta 37,8 litros. Con esta iniciativa, se busca cerrar esa brecha y fortalecer el clúster cárnico-bovino para mejorar la comercialización en nuevos mercados.