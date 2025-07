Contrato de doble calzada entre Armenia y Calarcá solo va hasta el puente La María, según Invías

Armenia

Doble calzada que se construye entre Armenia y Calarcá en el Quindío por parte del Invías solo estará terminada la mitad de la obra a finales de este año, según el Invías el contrato actual solo establece que la obra se realice hasta el puente La María, quedando por contratar el tramo entre la María y Calarcá.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Caracol Radio Armenia manos a las obras. Hacemos seguimiento a los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad y el departamento del Quindío. el viernes 27 de junio en la Asamblea Departamental hubo debate sobre la situación de la doble calzada Armenia - Calarcá.

Estuvieron los delegados de Instituto Nacional de Vías, Invías y el debate fue convocado y liderado por la diputada Beatriz Aristizábal, entre las preocupaciones que se tienen es que solamente se ve el trabajo en una parte de la vía, es decir, de aquí Armenia hacia la María, ya incluso está el puente el segundo puente ubicado allí en la María

Hablamos con Carlos Arturo Triviño, concejal de Calarcá que manifiesta su preocupación, “a mí me preocupa, primero, que van muy lenta las obras, muy lentas y eso está retardando una cantidad de cosas, por ejemplo, lo del turismo, ahí hay un problema tremendo, ahí está retardando la parte del comercio, la está retardando, no estamos llegando bien puntualmente los negocios al trabajo lo que sea porque ahí nos paran media hora. Entonces es un problema, es el momento que no tenemos un día, una fecha fija de cuándo se termina la doble calzada.

Y yo que vengo del sector educativo porque yo entré en la política fue lo último, apenas me pensioné, yo era jefe de educación y eso que nos habían dicho que había que desocupar la escuela.

La escuela no se puede desocupar hasta que no tengamos la otra planta física en buenas condiciones, porque como lo dije ayer en mi intervención cortica, ya una y varias veces hemos tenido que tumbar la escuela y los muchachos que no la derriban.

El edil agregó “uno ve solamente obras del lado de Armenia y del Calarcá no se ve Calarcá no tenemos la primera obra. No tenemos la primera, no sé si es que lo van a hacer por viaducto, o no han negociado los terrenos que tengan que negociar, pero allá no se ha tocado nada”

Diputada Beatriz Aristizábal

Acabamos de finalizar este importante debate, el cual fui ponente, donde eh invitamos al Invías para que nos hablara de dos temas muy importantes. Uno, doble calzada Calarcá Armenia, donde nos socializaron, nos contaron cómo avanzan las obras, planes de contingencia en cuanto al tema del pare y siga, nos informaron y muy importante que la comunidad tenga conocimiento de esta información es las obras que están actualmente contratadas va hasta la María, y que están proyectadas para finalizar el 31 de diciembre de este año.

Delegados del Invías y la doble calzada Armenia - Calarcá Foto: Cortesía Asamblea del Quindío Ampliar

Las obras están proyectadas de la doble calzada hasta el 31 de diciembre solo hasta la María. Es decir, que de la María para allá van a terminar la doble calzada hasta la María y de ahí para arriba, pues cuando adjudiquen y contraten, lo que explicaba en la asamblea es que van a hacer una glorieta en el sector del Alto del Río que se tiene contemplado en los estudios y diseños, además de algunos viaductos y puentes.

Invías

En el debate, el delegado del Invías dijo literalmente “el contrato y los recursos alcanzan hasta La María y hay fecha de terminación al 31 de diciembre de 2025, luego se debe adjudicar nuevo contrato para conectar en doble calzada La María con Calarcá”

Sobre la nueva escuela que está ubicada en La María, desde el Invías ratificaron que hasta que no esté construida la nueva sede donde ya tienen el lote y demás no se podrá demoler la actual infraestructura educativa.