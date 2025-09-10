Festival Cordillera 2025: una celebración de la música latinoamericana en Bogotá

El Festival Cordillera 2025 regresa con fuerza a Bogotá los días 13 y 14 de septiembre, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. Bajo el lema “El futuro es latino”, esta cuarta edición reunirá a más de 40 artistas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, celebrando la diversidad sonora del continente.

Entre los artistas más destacados se encuentran Fito Páez, quien regresa tras una ausencia en 2024 por motivos médicos, Carlos Vives, Rubén Blades, Miguel Bosé, Zoé, Belanova, UB40, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Serú Girán, Gipsy Kings, Orishas, La Mosca, Ximena Sariñana, Silvana Estrada, Panteón Rococó, Los Bunkers, entre otros.

El cierre estará a cargo de Paulo Londra, una de las voces jóvenes más influyentes del continente, que llega con su mezcla de rap, trap y sensibilidad melódica.

La boletería ya está disponible en Ticketmaster, con precios desde $620.000 en etapa 1 para el combo general, y $1.259.000 para el combo VIP. El festival no solo promete música, sino también una experiencia cultural que conecta a los pueblos latinos a través de sus sonidos, memorias e identidades.