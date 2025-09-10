Farándula

Festival Cordillera 2025: una celebración de la música latinoamericana en Bogotá

Más de 40 artistas se presentarán el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, con leyendas como Fito Páez, Rubén Blades, Carlos Vives y Paulo Londra.

Ruta Transmilenio y Sitp Festival Cordillera

Ruta Transmilenio y Sitp Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2025 regresa con fuerza a Bogotá los días 13 y 14 de septiembre, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. Bajo el lema “El futuro es latino”, esta cuarta edición reunirá a más de 40 artistas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, celebrando la diversidad sonora del continente.

Programación Festival Cordillera sábado

Entre los artistas más destacados se encuentran Fito Páez, quien regresa tras una ausencia en 2024 por motivos médicos, Carlos VivesRubén BladesMiguel BoséZoéBelanovaUB40Illya Kuryaki & The ValderramasLos Auténticos DecadentesSerú GiránGipsy KingsOrishasLa MoscaXimena SariñanaSilvana EstradaPanteón RococóLos Bunkers, entre otros.

Le puede interesar:

El cierre estará a cargo de Paulo Londra, una de las voces jóvenes más influyentes del continente, que llega con su mezcla de rap, trap y sensibilidad melódica.

La boletería ya está disponible en Ticketmaster, con precios desde $620.000 en etapa 1 para el combo general, y $1.259.000 para el combo VIP. El festival no solo promete música, sino también una experiencia cultural que conecta a los pueblos latinos a través de sus sonidos, memorias e identidades.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad